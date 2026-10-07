Thanh niên đăng bài xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên Facebook bị phạt 12,5 triệu đồng

Trước đó, ngày 1/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Chiềng Sung phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “Lò Minh Toàn” do L.T.T sử dụng, đăng tải công khai nội dung có lời lẽ xúc phạm uy tín lực lượng Công an xã Chiềng Sung.

Công an xã Chiềng Sung làm việc với L.T.T

Công an xã Chiềng Sung đã mời L.T.T đến trụ sở làm việc, xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội trong việc phát ngôn, đăng tải và chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Căn cứ tính chất, nội dung và hành vi vi phạm, Công an xã Chiềng Sung đã xử phạt L.T.T theo quy định tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.