Thanh niên đâm chết bạn gái ở Gia Lai bị tạm giữ hình sự

Theo cơ quan CSĐT, quá trình điều tra ban đầu xác định, chị K.S. (SN 2006), là sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, có mối quan hệ tình cảm yêu đương với Phạm Minh Phúc (SN 2000, trú tại xã Ia Ly).

Thời gian gần đây, S. và Phúc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khi chị S. nhiều lần đòi chia tay. Từ đó, Phúc nghi chị S. có quan hệ tình cảm với người khác.

Đối tượng Phạm Minh Phúc đã bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Duy Hải

Tối 12/10, sau khi nhậu cùng bạn bè, khoảng 21h30 cùng ngày, Phúc đến phòng ký túc xá của chị S. ở Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Thấy phòng của S. đóng kín cửa, Phúc đã dùng gạch đập vỡ cửa kính để mở cửa chính xông vào trong phòng, sau đó lấy con dao cầm theo đâm nhiều nhát vào người chị S.

Dù được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện, song chị S. đã tử vong ngoại viện với các vết thương chí mạng. Sau khi gây án, Phúc đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật

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