Đoàn viên, thanh niên tham quan các mô hình tại Triển lãm “Sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên năm 2026”. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại buổi lễ, Thành Đoàn đã ra mắt ứng dụng: “AI kết nối-Áo xanh hành động” với phương châm “Thu hẹp khoảng cách-Mở rộng cơ hội-Chung sức vì sự phát triển Đà Nẵng” và ra mắt ứng dụng Tammi OA cho đoàn viên thanh niên.

Nền tảng “AI kết nối-Áo xanh hành động” được xây dựng như một cầu nối số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để kết nối nguồn lực với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng. Đặc biệt nền tảng hướng đến việc rút ngắn khoảng cách, tăng cường sự sẻ chia giữa khu vực đô thị, đồng bằng với các địa bàn miền núi, vùng còn nhiều khó khăn của thành phố Đà Nẵng.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo với các lớp tập huấn “Ứng dụng các phần mềm đào tạo AI” và chương trình tập huấn “Robotics Day” với chủ đề “Đánh thức tư duy công nghệ”, qua đó các bạn được thực hành lắp ráp và xây dựng cơ cấu, lập trình, điều khiển và thực hành thi đấu Robotics.

Ra mắt nền tảng “AI kết nối-Áo xanh hành động”. (Ảnh: THANH TÂM)

Các bạn đoàn viên thanh niên cũng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và tranh tài tại cuộc thi thiết kế phim ngắn 1 phút bằng trí tuệ nhân tạo (AI), truyền tải thông điệp ý nghĩa về ứng xử văn hóa trên không gian mạng.

Đồng thời, chương trình tập huấn “Đưa sản phẩm lên các sàn thương mại trực tuyến” cũng được tổ chức các học viên được trực tiếp thực hành livestream, từ xây dựng nội dung đến giới thiệu và bán sản phẩm, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao bản lĩnh kinh doanh và kỹ năng công nghệ.

Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm “Sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên năm 2026” cũng diễn ra với các không gian ấn tượng: Ngôi nhà số cộng đồng, trạm tương lai, không gian khơi nguồn sáng tạo, không gian di sản số và không gian thanh niên số.

Tập huấn “Đưa sản phẩm lên các sàn thương mại trực tuyến”. (Ảnh: THANH TÂM)

Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong Chuyển đổi số năm 2026 là sự kiện điểm nhấn của tuổi trẻ, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng thành phố trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống.

Các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu sẽ có cơ hội được kết nối với doanh nghiệp, cơ quan quản lý để triển khai thực tế, khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp số.