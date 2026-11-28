Đoạn clip do camera giám sát ghi lại cho thấy một thanh niên đang cưỡi ngựa di chuyển trên đường thì bất ngờ chuyển hướng sang phần đường ngược chiều.

Đúng lúc này, một chiếc xe điện chở hai học sinh đi tới. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến hai bên không kịp tránh nhau. Cú va chạm khiến chiếc xe điện đổ xuống đường, hai học sinh cũng ngã theo.

Sau khi xảy ra sự việc, nam thanh niên dắt ngựa quay lại xem xét tình hình của hai học sinh rồi tiếp tục rời đi.

May mắn, cả hai em chỉ bị thương nhẹ và được những người dân xung quanh hỗ trợ.

Sự việc cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông khi đưa động vật ra đường mà không kiểm soát tốt hướng di chuyển, đặc biệt khi lưu thông cùng các phương tiện khác.

Khoảnh khắc thanh niên cưỡi ngựa lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với xe điện khiến hai học sinh ngã xuống đường.