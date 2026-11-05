Thanh niên Cô Tô kiến nghị hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, tìm việc làm

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đoàn viên, thanh niên xã Cô Tô phát biểu tại hội nghị.

Ngày 5/11, UBND xã Cô Tô tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2026.

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên phản ánh những khó khăn khi người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; kiến nghị tăng cường đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh.

Nhiều ý kiến đề nghị ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng và tệ nạn ma túy. Thanh niên cũng kiến nghị đầu tư hệ thống chiếu sáng tại khu vực cầu vượt Tỉnh lộ 945 và các tuyến đường dẫn thuộc ấp Tân Trung, bảo đảm an toàn giao thông vào ban đêm.

Các vấn đề về chính sách đối với thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn và phòng ngừa bạo lực học đường cũng được nêu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND xã Cô Tô Nguyễn Văn Văn giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị để chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu hướng giải quyết.