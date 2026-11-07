Thanh niên chơi tiền số, chứng khoán bị thua lỗ, đi lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Ngày 07/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Nhật Tuấn (SN 2004, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra xác định, từ tháng 4/2024, Phạm Nhật Tuấn tham gia đầu tư tiền số và chứng khoán thông qua nhóm Telegram có tên là “Rocket” và trên trang web bybois.com.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Phạm Nhật Tuấn.

Do liên tục thua lỗ, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người quen, thân. Từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, Tuấn vay mượn tiền của hơn 10 người và vay tiền qua các ứng dụng tín dụng, ngân hàng, với tổng số tiền nợ gốc và lãi khoảng 2 tỷ đồng.

Tối 23/3/2026, Tuấn gọi video cho bạn là L.V.H.L. (trú tỉnh Quảng Trị) để hỏi vay tiền thì phát hiện tài khoản ngân hàng của L. thường xuyên luân chuyển số tiền lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để tiếp tục đầu tư.

Tuấn đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến L. tin tưởng, đồng ý cho Tuấn mượn tiền để phục vụ công việc. Bản thân L. đưa ra thông tin gian dối về nhu cầu cần cần vốn làm việc để vay tiền của người quen là L.A.T. Nhận được tiền của anh T., L. chuyển toàn bộ tiền cho Phạm Nhật Tuấn.

Sau đó, Tuấn tiếp tục nướng số tiền trên vào tiền số, chứng khoán và trả một số khoản nợ đến hạn, chiếm đoạt tổng số tiền của anh L. là 1,4 tỷ đồng.