Thanh niên Cao Bằng góp sức trẻ dựng xây quê hương

Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, toàn tỉnh có 41.043 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia, đạt 102,6% kế hoạch; 9/9 chỉ tiêu trọng tâm đạt hoặc vượt; 21/21 xã biên giới có ít nhất một chương trình tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; 56/56 xã, phường thành lập đội hình “Bình dân học vụ số”; 101.200 cây xanh được trồng mới. Điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở quy mô của chiến dịch mà còn ở cách các cấp bộ Đoàn lựa chọn phần việc gắn với nhu cầu của từng địa bàn, kết nối nguồn lực để tạo ra những công trình có giá trị sử dụng lâu dài.

Tỉnh đoàn Thanh niên phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Than Quảng Ninh triển khai 2 công trình “Phòng máy tính cho em” tại Điểm trường Phúc Dùng, Trường Tiểu học Phi Hải, xã Quảng Uyên và Trường THCS Nam Tuấn. Mỗi phòng được trang bị 8 bộ máy tính, tổng trị giá 200 triệu đồng, góp phần bổ sung thiết bị dạy học, tạo điều kiện để học sinh vùng khó tiếp cận công nghệ và rèn luyện kỹ năng số. Các đơn vị trao nhiều phần quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho ĐVTN.

Từ những điểm trường còn khó khăn, các hoạt động tình nguyện tiếp tục hướng về địa bàn biên giới. Tại xóm Bản Quang, xã Trà Lĩnh, Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” được triển khai với 40 cột đèn năng lượng mặt trời. Các đơn vị hỗ trợ triển khai 5 công trình tại các xã biên giới với tổng trị giá 500 triệu đồng. Hệ thống chiếu sáng góp phần cải thiện cảnh quan, bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn biên giới.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Trà Lĩnh Phương Văn Luận chia sẻ: ĐVTN xã tham gia vệ sinh, chỉnh trang, cắm cờ, hoàn thiện công trình. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ địa phương phát huy vai trò xung kích bằng những việc làm cụ thể ở địa bàn biên giới. Thời gian tới, ĐVTN tiếp tục cùng người dân duy trì, phát huy hiệu quả tuyến đường thắp sáng.

Ở địa bàn biên giới, một công trình phục vụ dân sinh còn tạo thêm điều kiện để thanh niên gắn bó với địa bàn và tham gia nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh thường xuyên phối hợp với ĐVTN địa phương tham gia các hoạt động tại cơ sở. Qua những lần xuống xóm, cùng làm việc với người dân, cán bộ có thêm điều kiện nắm địa bàn, gần dân, củng cố mối quan hệ quân - dân. Theo Thượng tá Nguyễn Đình Tuân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, thông qua các hoạt động tại cơ sở, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng được phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, vừa góp sức cải thiện điều kiện dân sinh vừa tăng cường gắn bó với nhân dân, cùng địa phương xây dựng khu vực biên giới ổn định, vững mạnh.

Tỉnh đoàn Thanh niên trao công trình “Phòng máy tính cho em” tại Trường Tiểu học Phi Hải, xã Quảng Uyên.

Nếu những phòng máy tính, tuyến đường được chiếu sáng là những công trình hữu hình thì chuyển đổi số mở ra một không gian tình nguyện khác của tuổi trẻ. Trong “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID”, Ban Thanh niên Công an tỉnh thành lập 6 đội hình với trên 100 ĐVTN, phối hợp với Công an xã thực hiện các nhiệm vụ gắn với Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). ĐVTN trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, sử dụng các tiện ích số, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đại úy Phạm Xuân Trường, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết: ĐVTN Công an tỉnh có lợi thế về khả năng tiếp cận công nghệ và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vì vậy chúng tôi xác định chuyển đổi số là một nội dung để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Thông qua các đội hình "Mùa hè số cùng VNeID", ĐVTN phối hợp với công an cơ sở hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, vừa góp sức thực hiện Đề án 06, vừa tạo điều kiện để cán bộ trẻ gần dân, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số.

Hoạt động “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp tại cơ sở, 56/56 xã, phường thành lập đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ 22.825 lượt thanh thiếu nhi và người dân nâng cao năng lực số, sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Cùng với đó là các hoạt động như: “Tiếp sức mùa thi” có 97 đội hình với 5.128 lượt ĐVTN, “Mùa hè xanh” thu hút 2.632 lượt ĐVTN, “Hoa phượng đỏ” có 98 đội hình với 3.652 chiến sĩ, “Kỳ nghỉ hồng với 2.226 ĐVTN tham gia. Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ III thu hút hơn 5.000 ĐVTN, thực hiện trên 200 công trình, phần việc.

Không dừng ở hoạt động cộng đồng, các cấp bộ Đoàn còn đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Toàn Chiến dịch hỗ trợ hiện thực hóa 102 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN; kết nối 5,2 tỷ đồng vốn vay tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ 48 dự án khởi nghiệp sáng tạo. Riêng tại các địa bàn trọng tâm, tổng nguồn lực huy động đạt trên 3 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên Nông Thị Nhung, các cấp bộ Đoàn, Hội xác định hoạt động tình nguyện phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, đơn vị và người dân, đồng thời phát huy thế mạnh của từng lực lượng thanh niên. Thông qua các công trình, phần việc cụ thể, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và phát huy vai trò xung kích trong tham gia xây dựng quê hương.