Ngày 20/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 vừa phối hợp với Công an xã Nam Sách xác minh, xử lý một trường hợp điều khiển xe máy bằng một bánh (bốc đầu), gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng triệu tập người điều khiển phương tiện vi phạm nhiều quy định về an toàn giao thông.

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu tại khu đô thị thuộc xã Nam Sách, TP Hải Phòng vào khoảng 20h ngày 14/11.

Sau khi tiến hành thu thập thông tin và xác minh, đến khoảng 9h30 ngày 20/11/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phối hợp Công an xã Nam Sách đã triệu tập người điều khiển phương tiện là M.N.H.H (SN 2008, trú tại xã Nam Sách, Hải Phòng) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, M.N.H.H đã nhận có hành vi khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 15AB-526.xx và phạm hàng loạt lỗi vi phạm giao thông bao gồm: Điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh ("bốc đầu"); Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Phương tiện không có gương chiếu hậu theo quy định; Không có giấy phép lái xe; Không có giấy đăng ký xe.

Hình ảnh vi phạm từ phản ánh của người dân.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và làm thủ tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, tổng mức phạt dự kiến cho các hành vi trên từ 8,8 triệu đồng tới 12,2 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện.

Duy Thanh