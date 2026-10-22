Thanh niên bị điện giật, camera ghi lại diễn biến khiến ai cũng sợ hãi

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của 2 nam thanh niên trong lúc làm việc.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Hiệp Văn Khoai/Beat Now)

Theo đó, một nam thanh niên trèo lên thang làm việc ở trên cao, trong khi đó, nam thanh niên còn lại đang làm việc ở bên dưới. Lúc này, nam thanh niên trên cao liền hét lớn, ngay lập tức, nam thanh niên ở dưới nhận ra bạn mình bị điện giật.

Anh nhanh chóng chạy vào trong nhà xem đã tắt cầu dao chưa để xử lý, tiếp đó, anh nhanh chân trèo lên thang, đỡ bạn mình xuống.

Anh chàng áo đen nhanh chóng hỗ trợ người bạn áo xanh bị điện giật. May mắn, cả hai đều an toàn sau sự việc. Ảnh cắt từ

May mắn, thanh niên đã thoát nạn sau pha bị điện giật kể trên. Cả hai nam thanh niên đều được phen mất hồn sau tai nạn này. Nam thanh niên bị điện giật vẫn rất hoảng sợ, trong khi người bạn liên tục hỏi thăm.

Cũng theo cuộc trao đổi được camera an ninh ghi lại, một nam thanh niên nói rằng "cầu dao đã được dập hết từ trước" và người này cũng nghi ngờ người bạn bị điện giật có thể là do "dính vào điện lưới".

Dù chưa rõ nguyên nhân là gì, tuy nhiên, sự may mắn của cả 2 nam thanh niên khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

Sự việc một lần nữa cũng nhắc nhở mọi người phải tuyệt đối cẩn trọng khi làm việc liên quan đến điện. Bởi chỉ một chút sơ sẩy, hậu quả để lại sẽ vô cùng nặng nề.