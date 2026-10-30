Thanh niên bất ngờ nằm giữa đường ở Cần Thơ, công an nói rõ nguyên nhân

Ngày 30/10, Công an phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ thông tin về vụ việc nam thanh niên nằm trên mặt đường Hòa Bình, đoạn trước Công viên Lưu Hữu Phước. Vụ việc xảy ra giữa trung tâm TP Cần Thơ đã thu hút sự chú ý và nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, anh T.U.V. (27 tuổi, quê Cà Mau) sau khi sử dụng rượu bia cùng một người bạn đã đi bộ qua đường Hòa Bình. Trong lúc di chuyển, người này bất ngờ ngất xỉu và nằm xuống mặt đường. Vụ việc đã gây xôn xao, nhiều người chụp hình, quay clip đăng lên mạng xã hội.

Theo Công an phường Ninh Kiều, nguyên nhân ban đầu được xác định có liên quan đến tiền sử bệnh động kinh của anh V.

Hình ảnh nam thanh niên nằm giữa trung tâm TP Cần Thơ trên đường Hoà Bình được người dân chụp rồi đăng lên mạng xã hội. Ảnh: FB

Phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời đưa anh V. đến Công an phường Ninh Kiều để được kiểm tra, hỗ trợ. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy người này âm tính với ma túy.

Sau khi được chăm sóc, sức khỏe anh V. đã ổn định và được cho về.

Công an phường Ninh Kiều khẳng định, qua xác minh ban đầu, vụ việc không liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy như một số suy đoán trên mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh đưa ra những nhận định thiếu căn cứ gây ảnh hưởng đến danh dự và quyền riêng tư của người liên quan.

Đồng thời, Công an phường ghi nhận tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ người gặp sự cố của người dân tại hiện trường.