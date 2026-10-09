Thanh niên bán vé số vờ làm khách đi xe ôm để cướp

Ngày 9/10, Công an xã Long Hiệp (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của người dân sau khi khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng cướp giật tài sản, thu hồi và trao trả tài sản cho người bị hại.

Trong thư, ông T.V.H. (ngụ xã Đại An) bày tỏ lòng biết ơn đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nhanh chóng tiếp nhận, xác minh vụ việc, truy bắt đối tượng và thu hồi tài sản, trao trả cho bị hại trong thời gian ngắn. Lá thư là sự ghi nhận, đồng thời là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Công an xã Long Hiệp bàn giao tài sản cho người dân.

Theo Công an xã Long Hiệp, chiều 23/9, đơn vị tiếp nhận tin báo của ông H. (làm nghề chạy xe ôm) về việc bị một đối tượng chưa rõ lai lịch, là khách đi xe ôm, cướp giật xe môtô Honda, Wave. Bên trong xe có một ví đựng tiền và số tiền 309.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng. Đến tối cùng ngày, Công an xã Long Hiệp phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Nhị Long đã bắt giữ đối tượng tại Trạm thu phí cầu Cổ Chiên.

Trịnh Hữu Luân bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn.

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đang trên đường bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh. Đối tượng khai tên Trịnh Hữu Luân (SN 2008, ngụ xã Châu Thành), làm nghề bán vé số tại khu vực xã Đại An. Do mê chơi game hết tiền, Luân nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Đối tượng yêu cầu ông H. chở từ xã Đại An đến xã Châu Thành. Khi đi qua ấp Chợ (xã Long Hiệp), lợi dụng lúc ông H. dừng xe để đi vệ sinh, Luân đã cướp xe môtô cùng tài sản bên trong và bỏ trốn.

Chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Hiệp phối hợp các đơn vị liên quan đã làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng và thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp.