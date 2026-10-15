Thanh niên Bắc Ninh tiên phong chuyển đổi số, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Sáng 15/10, tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang), Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố. Đồng chí Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể và hơn 500 đoàn viên, thanh niên đại diện cho tuổi trẻ toàn thành phố.

Phát biểu khai mạc và ôn lại truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh khẳng định: Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội không ngừng đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, biến tình yêu nước thành những hành động thiết thực. Mỗi thời kỳ có những nhiệm vụ khác nhau, song giá trị cốt lõi luôn được giữ vững: Ở đâu Tổ quốc cần, ở đâu cộng đồng cần, ở đó có sự hiện diện và cống hiến của thanh niên Việt Nam.

Hòa chung dòng chảy ấy, các thế hệ thanh niên Bắc Ninh luôn tự hào được trưởng thành trên vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến, cách mạng; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, cũng như khẳng định vai trò, trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải Nguyễn Chí Thanh năm 2026 cho các thanh niên tiêu biểu.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, dù còn nhiều khó khăn về tổ chức và điều kiện hoạt động, các cấp bộ Hội đã chủ động ổn định bộ máy, đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, hướng hoạt động về cơ sở, gắn với nhu cầu thực tế của thanh niên và cộng đồng.

Nổi bật, bám sát Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tuổi trẻ toàn thành phố đã triển khai các đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng các tiện ích số; hỗ trợ cài đặt gần 700 nghìn chữ ký số cá nhân...

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được đổi mới thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, điểm hẹn thanh niên tôn giáo, đám cưới tập thể và chương trình chăm lo đời sống thanh niên công nhân. Phong trào “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” ngày càng lan tỏa, góp phần nhân lên những việc làm tử tế, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì cộng đồng.

Kết quả, các cấp Hội đã triển khai 14 tuyến, công trình thanh niên với tổng trị giá 23,2 tỷ đồng; tham gia hỗ trợ gần 2.000 hộ dân, di dời tài sản phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; huy động gần 40 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, trao hơn 78.600 suất quà, tổ chức hiến hơn 52 nghìn đơn vị máu…

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu chúc mừng ra mắt phần mềm AI Assistant - Trợ lý thanh niên Bắc Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Hà ghi nhận những kết quả tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh đạt được trong những năm qua, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ thực chất nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, chủ động triển khai hiệu quả Đề án 12 của Thành ủy Bắc Ninh về tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030; phát triển tổ chức Hội trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, khu nhà trọ; đa dạng hóa các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với điều kiện sinh hoạt, nghề nghiệp và nhu cầu của thanh niên.

Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong những nhiệm vụ mới, việc khó của thành phố. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, lan tỏa bằng những hành động cụ thể, những công trình, phần việc mang dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ, có sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực tiễn rõ ràng.

Mỗi cấp Hội cần có tư duy “chọn việc trúng, làm việc sâu”, lấy niềm vui của Nhân dân và sự phát triển của thành phố làm thước đo chất lượng phong trào của tổ chức mình.

Đặt tâm huyết vào việc chăm lo, đồng hành và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thanh niên phát triển toàn diện. Phát huy tối đa vai trò cầu nối của Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Sinh viên và các thành viên tập thể. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, thích ứng linh hoạt với yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Hội và phong trào thanh niên, nhất là trong công tác quy hoạch cán bộ, phân bổ nguồn lực, cơ chế, chính sách để thanh niên có môi trường tốt nhất trong học tập, rèn luyện và cống hiến, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Bắc Ninh ra mắt 15 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; ra mắt phần mềm AI Assistant - Trợ lý thanh niên Bắc Ninh.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố trao Giải Thanh niên sống đẹp, Giải Nguyễn Chí Thanh năm 2026 cho 70 thanh niên và tuyên dương 44 thầy thuốc trẻ tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác, lao động, học tập và hoạt động vì cộng đồng.