Các đội tranh tài phần thi livestream giới thiệu sản phẩm.

Từ ngày 23 đến 25/11, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc thi tại 3 cụm địa phương gồm Long Xuyên, Châu Đốc và Rạch Giá.

Cuộc thi có 24 đội tham gia, mỗi cụm 8 đội, đại diện đoàn viên, thanh niên các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Các đội tranh tài qua hai nội dung: thiết kế bao bì, nhãn mác và thông điệp quảng bá sản phẩm bằng công nghệ số, AI; xây dựng kịch bản, livestream giới thiệu sản phẩm. Ban giám khảo đánh giá dựa trên tính sáng tạo, thẩm mỹ, độ chính xác thông tin và khả năng thuyết phục người mua.

Tại cụm thi phường Long Xuyên, giải nhất thuộc về Xã đoàn Bình Hòa; Xã đoàn Mỹ Hòa Hưng và Phường đoàn Bình Đức đoạt giải nhì.