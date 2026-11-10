Thanh niên 2k2 'nướng' 6 tỷ đồng vào cờ bạc trên mạng: Khởi tố thêm 5 'đồng môn'

Trước đó, Công an phường Vũ Phúc phát hiện Trần Bảo Chương (SN 2002, trú tại xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) có hành vi đánh bạc trực tuyến. Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, từ ngày 10/10/2025 đến ngày 25/1/2026, Chương đã tham gia đánh bạc 59 lần với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Ngày 9/2/2026, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo Chương để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng công an phát hiện, khởi tố thêm 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền đánh bạc trên 131 triệu đồng, gồm: Đỗ Trọng Nam (SN 1993); Nguyễn Văn Khải (SN 1999); Nguyễn Tiến Bun (SN 1991); Nguyễn Văn Quyền (SN 1991) và Lại Vĩnh Quân (SN 1987), cùng về tội “Đánh bạc”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.