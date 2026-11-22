Ngày 22/11, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Trung tâm Nội tiết và chuyển hóa, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ vừa tiếp nhận trường hợp nam thanh niên gần 22 tuổi, trước đó khỏe mạnh, thể trạng cao lớn phải nhập viện.

Do đặc thù công việc phải nói nhiều, khi xuất hiện triệu chứng ho nhẹ, đau họng, người này đã tự mua thuốc chữa ho loại mạnh tại hiệu thuốc gần nhà. Tối hôm đó, người này uống một liều thuốc có chứa corticoid. Sáng hôm sau thức dậy, hai chân đột ngột mềm nhũn, mất sức, không thể đứng lên hay tự ngồi dậy, phải nhờ người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận điện tim xuất hiện sóng U, xét nghiệm cho thấy nồng độ kali trong máu giảm. Bệnh nhân được xác định hạ kali máu cấp tính, liên quan đến việc sử dụng corticoid không có chỉ định và không được kiểm soát.

Tự mua thuốc trị ho chứa chống viêm mạnh gây nguy hiểm. Ảnh: Magnific.

Theo bác sĩ Tuấn, đây không phải trường hợp cá biệt. Bệnh viện từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ, trước đó khỏe mạnh, chỉ bị ho hoặc cảm nhẹ nhưng tự ý dùng thuốc chứa corticoid, sau đó xuất hiện tình trạng yếu liệt hai chân đột ngột.

Kali là chất điện giải quan trọng, giúp duy trì hoạt động bình thường của tế bào, đặc biệt là tế bào cơ và cơ tim. Khi nồng độ kali trong máu giảm, hoạt động dẫn truyền tín hiệu của cơ bị ảnh hưởng, khiến người bệnh yếu cơ, giảm phản xạ, khó vận động, thậm chí liệt mềm.

Điểm đáng chú ý là người bệnh vẫn tỉnh táo, còn cảm giác ở chân nhưng cơ không đủ sức thực hiện các động tác. Có người đang sinh hoạt bình thường nhưng đột ngột không thể đứng dậy hoặc đi lại. Nếu hạ kali máu nghiêm trọng, người bệnh còn có nguy cơ rối loạn nhịp tim, ngừng tim, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Tuấn giải thích, corticoid là nhóm thuốc có tác dụng chống viêm mạnh. Một số loại thuốc có thể làm tăng thải kali qua thận, đồng thời ảnh hưởng đến sự phân bố kali giữa máu và tế bào, góp phần gây hạ kali máu.

Tuy nhiên, bác sĩ Tuấn cảnh báo không nên xem corticoid là thuốc chống viêm thông thường. Nhóm thuốc này được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý như hen phế quản, lupus, viêm khớp và các bệnh viêm khác, nhưng phải có chỉ định, liều lượng và thời gian phù hợp.

Tự ý sử dụng corticoid có thể gây nhiều tác dụng phụ như tăng đường huyết, tăng huyết áp, làm nặng thêm tình trạng nhiễm trùng, rối loạn điện giải. Nếu dùng kéo dài, thuốc còn có thể ức chế hoạt động của tuyến thượng thận, dẫn đến suy tuyến thượng thận.

Để phòng ngừa biến chứng, bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân không tự mua thuốc chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi bị ho, đau họng, nên uống đủ nước, nghỉ ngơi và áp dụng các biện pháp chăm sóc triệu chứng phù hợp. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc có biểu hiện sốt cao, đau ngực, khó thở, cần đến cơ sở y tế thăm khám.