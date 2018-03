Thanh niên 20 tuổi liều lĩnh dùng dao đâm chết 'tình địch'

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang tạm giữ 3 nghi can liên quan đến một vụ án mạng vừa xảy ra tại phường Dĩ An (thị xã Dĩ An).