Thanh niên 19 tuổi khó thở kéo dài do dị tật lõm ngực bẩm sinh

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh dị tật lõm ngực bẩm sinh (Ảnh: BVCC)

Ngày 6-11, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh cho biết, vừa phẫu thuật điều trị dị tật lõm ngực bẩm sinh cho bệnh nhân N.T.A. (19 tuổi, ngụ phường An Lạc, TPHCM).

Trước đó, bệnh nhân thường xuyên khó thở, mệt mỏi khi lao động, gắng sức hoặc chơi thể thao, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc dị tật lõm ngực bẩm sinh mức độ trung bình, có chỉ định phẫu thuật.

BS-CK2 Đồng Lưu Ba, Khoa Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, cho biết, lõm ngực bẩm sinh là tình trạng xương ức và các sụn sườn phát triển bất thường, khiến thành ngực lõm vào trong. Trường hợp nặng có thể gây chèn ép tim, phổi, làm giảm khả năng hô hấp, khiến người bệnh khó thở, nhanh mệt khi vận động. Dị tật còn ảnh hưởng đến ngoại hình, khiến nhiều trẻ mặc cảm, thiếu tự tin khi bước vào tuổi dậy thì.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ quyết định lựa chọn dùng thanh nâng ngực kép để thực hiện kỹ thuật Sandwich (giúp cố định chắc chắn hơn so với thanh đơn, bệnh nhân có thể vận động sớm, không bị xoay lệch thanh). Sau 4 ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã được xuất viện, sức khỏe ổn định.

Theo BS-CK2 Đồng Lưu Ba, dị tật lõm ngực bẩm sinh được ghi nhận với tỷ lệ khoảng 1/300 đến 1/1.000 trẻ, thường gặp ở bé trai nhiều hơn bé gái. Độ tuổi từ khoảng 8 đến 16 được xem là giai đoạn thuận lợi để xem xét phẫu thuật khi có chỉ định, do thành ngực còn tương đối mềm dẻo. Ở người trưởng thành, xương và sụn sườn cứng hơn nên việc can thiệp có thể phức tạp, đau nhiều hơn sau mổ. Tuy nhiên, không phải trường hợp lõm ngực nào cũng cần phẫu thuật. Việc chỉ định phải dựa trên mức độ biến dạng, triệu chứng và kết quả đánh giá chức năng tim, phổi.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần chú ý những bất thường ở lồng ngực của trẻ, nhất là khi trẻ có biểu hiện khó thở, nhanh mệt khi vận động hoặc ngực lõm ngày càng rõ. Việc phát hiện sớm, thăm khám chuyên khoa và lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và chất lượng cuộc sống của trẻ.