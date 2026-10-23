Thanh niên 17 tuổi tăng ga bỏ chạy khi gặp CSGT, lộ 8 lỗi vi phạm

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, mới đây, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh ngăn chặn một nam thanh niên tăng ga bỏ chạy khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khoảng 17h03 ngày 21/10, tại đường Bách Lẫm, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, tổ công tác phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 26AB-448.83 chở hai người không đội mũ bảo hiểm.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế tăng ga bỏ chạy. Nhận thấy tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tổ công tác nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Tài xế xe máy được xác định là L.V.L. (SN 2009, trú tại tỉnh Sơn La).

Lực lượng chức năng chặn hành vi vi phạm giao thông của 2 nam thanh niên. (Ảnh: CACC)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện L. có 8 hành vi vi phạm, gồm: không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn, không có chứng nhận đăng ký xe và điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Tổng mức phạt dự kiến đối với người lái xe là 17 triệu đồng. Tuy nhiên, do L. thuộc nhóm từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, mức phạt tiền được áp dụng theo quy định dành cho người chưa thành niên.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Mức phạt dự kiến đối với chủ phương tiện là 9 triệu đồng.

Tổng mức phạt dự kiến đối với L. và chủ phương tiện có thể lên tới 17,75 triệu đồng. Mức xử phạt chính thức sẽ căn cứ kết quả xác minh, hồ sơ vụ việc và quyết định của người có thẩm quyền.