Phim cổ trang Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật (15 ngày ở 2 kinh thành) kể về thái tử Chu Chiêm Cơ vừa mới đến Nam Kinh đã gặp mai phục, lại nghe tin vua cha lâm bệnh nặng. Chu Chiêm Cơ phải tìm cách trở về kinh thành trong vòng 15 ngày và tất nhiên gặp bị nhiều kẻ thù truy sát trên hành trình sinh tử ấy.

Thái tử Chu Chiêm Cơ trải qua 15 ngày sinh tử.

Có thể thấy, câu chuyện của Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật đủ kịch tính hấp dẫn và còn khác biệt so với nhiều phim cổ trang hiện nay.

Nhân vật Chu Chiêm Cơ có nhiều biến đổi tâm lý để diễn viên thể hiện, từ một thái tử được trọng vọng bỗng nhiên rơi vào cảnh nguy hiểm, thuyền đang đi thì nổ tung, bị xem là nghi phạm trong một âm mưu, phải lặng lẽ quay về Bắc Kinh càng sớm càng tốt.

Từ chàng trai trẻ vô tư mải chơi, Chu Chiêm Cơ buộc phải biết dè chừng những người quanh mình, phải cải trang thành một người bình thường để chạy trốn và từ đó mới thấu hiểu cuộc sống của dân chúng. Nhưng tiếc rằng Thành Nghị đã không tận dụng được cơ hội này.

Nhân vật hấp dẫn nhưng diễn xuất của Thành Nghị chưa gây ấn tượng.

Sau những tập đầu tiên của Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật, mạng xã hội Weibo có cuộc tranh luận xem khán giả bỏ phim vì ngoại hình Thành Nghị không hợp hay diễn xuất của anh quá dở. Nam diễn viên xuất hiện với tạo hình đậm chất nữ tính, lông mày mảnh, da trắng khiến cư dân mạng phàn nàn Thành Nghị đóng vai thái tử mà nhìn qua lại tưởng thái giám.

Về diễn xuất, Thành Nghị bị cho là thiếu khí chất đế vương, nên nhìn thế nào mọi người cũng không cảm giác đây là một vị vua tương lai. Thêm vào đó, nam diễn viên còn nói lời thoại nghe không rõ, biểu cảm nhạt nhòa khiến khán giả không muốn theo dõi tiếp.

Khán giả cho rằng anh thiếu khí chất đế vương.

Người hâm mộ Thành Nghị dù có bênh vực rằng nhân vật Chu Chiêm Cơ trên phim vẫn là thái tử vô lo vô nghĩ nên chưa thể có phong thái đế vương, ngoài ra nam diễn viên đã hạn chế những cảnh khóc lóc quá đà rất ra dáng nhà vua tương lai. Thế nhưng cư dân mạng vẫn không thuyết phục. Bởi cái người xem cần là vẻ đĩnh đạc, tài giỏi toát ra từ dáng đi, ánh mắt chứ không phải việc khóc ít hay nhiều.