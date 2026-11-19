Thành Nghị đang bước vào giai đoạn quảng bá sôi nổi cho dự án truyền hình mới Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật. Chỉ còn một ngày trước thời điểm phát sóng, bộ phim liên tục công bố poster, hình ảnh nhân vật và danh sách nhạc phim, trong đó đáng chú ý là ca khúc riêng do chính nam diễn viên thể hiện. Tác phẩm được kỳ vọng đánh dấu một lần thử sức đáng chú ý của Thành Nghị với hình tượng nhân vật lịch sử đặt trong hành trình sinh tồn đầy hiểm nguy.

Theo thông báo từ tài khoản chính thức của đoàn phim ngày 19/11, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật sẽ phát sóng từ ngày 20/11 trên khung giờ vàng của CCTV-8, đồng thời được phát trực tuyến trên iQIYI. Thành Nghị đảm nhận vai Chu Chiêm Cơ, nhân vật trung tâm của câu chuyện. Lâm Canh Tân tham gia với vai trò diễn viên đặc biệt, hóa thân thành bộ khoái Ngô Định Duyên. Dàn diễn viên còn có Vương Hòa, Trương Khải Oánh và Ngô Hạnh Kiện.

Thành Nghị đảm nhận vai Chu Chiêm Cơ trong Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung, bộ phim xoay quanh hành trình của thái tử Chu Chiêm Cơ. Khi đang ở Nam Kinh, nhân vật bất ngờ bị cuốn vào một âm mưu nguy hiểm, buộc phải tìm đường trở về kinh thành trong vòng 15 ngày. Đồng hành cùng anh là bộ khoái Ngô Định Duyên, nữ y sĩ Tô Kinh Khê và viên quan nhỏ Vu Khiêm. Trên hành trình dọc theo Đại Vận Hà, nhóm nhân vật liên tục phải đối diện với những cuộc truy đuổi, hiểm cảnh và các thế lực muốn ngăn cản họ trở về.

Điểm khiến dự án nhận được sự chú ý là Thành Nghị có cơ hội thể hiện một nhân vật vừa mang thân phận hoàng tộc, vừa phải đối diện với những tình huống sinh tử. Thay vì chỉ xoay quanh tranh đấu trong cung đình, câu chuyện mở rộng sang hành trình chạy trốn, đấu trí và bảo vệ tính mạng. Những poster mới được công bố cũng nhấn mạnh hình ảnh Chu Chiêm Cơ giữa dòng sông đầy hiểm nguy, phía sau là thuyền lửa và những mối đe dọa bủa vây.

Bên cạnh tạo hình và nội dung, âm nhạc cũng là điểm nhấn trong chiến dịch quảng bá. Ngày 19/11, đoàn phim công bố danh sách nhạc phim với nhiều tên tuổi đáng chú ý. A Tín của Mayday thể hiện ca khúc chủ đề kiêm nhạc mở đầu Đường Đệ Phú. Tác phẩm còn có ca khúc kết phim Tích Ngã do Tôn Nam trình bày. Riêng Thành Nghị trực tiếp thể hiện Cô Tinh, ca khúc nhân vật dành cho Chu Chiêm Cơ. Lâm Canh Tân cũng góp mặt trong danh sách nhạc phim với ca khúc Sá dành cho nhân vật Ngô Định Duyên.

Dàn diễn viên phim Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật.

Việc Thành Nghị tham gia thể hiện ca khúc riêng giúp chiến dịch quảng bá bộ phim có thêm điểm nhấn, đồng thời tạo cơ hội để khán giả cảm nhận nhân vật qua âm nhạc trước khi tác phẩm chính thức lên sóng. Đây cũng là cách ê-kíp giới thiệu thế giới và hành trình của các nhân vật thông qua nhiều chất liệu khác nhau.

Với lịch phát sóng đã được xác nhận trên CCTV-8 và iQIYI, Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật sẽ sớm bước vào cuộc cạnh tranh phim truyền hình cuối tháng 11. Sức hút của tác phẩm trong những ngày đầu sẽ phụ thuộc vào phản ứng của khán giả đối với diễn xuất của Thành Nghị, nhịp kể chuyện và cách chuyển thể tiểu thuyết lên màn ảnh.