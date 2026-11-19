YouTuber người Mỹ từng gây chú ý khi tiết lộ giảm 113 kg sau thời gian dài làm video mukbang. Ảnh: Nikocado Avocado/YouTube.

Trong video đăng trên YouTube đầu tháng 11, Perry bật khóc khi kể về tình trạng sức khỏe. Anh cho biết đã nhiều tuần không thể ngủ ngon vì những cơn đau liên tục.

"Tôi chưa bao giờ phải chịu nhiều đau đớn đến vậy", nhà sáng tạo nội dung chia sẻ.

Trong bài đăng trên Facebook, YouTuber người Mỹ cho biết anh đang trải qua tuần thứ 6 chịu những cơn đau nghiêm trọng. Bàn tay trái bị đau, các ngón tay tê buốt. Anh chỉ có thể ngủ liên tục 1-2 tiếng/lần, theo Yahoo.

"Tôi đang sống trong một cơn ác mộng. Cơn đau kéo dài suốt ngày đêm khiến tôi không thể chịu đựng nổi", anh viết.

Perry còn kể rằng những cơn đau khiến anh thường xuyên mơ thấy các ngón tay bị thương. Anh thực hiện ca phẫu thuật tạo hình thân mình theo chiều dọc lần thứ hai vào tháng 9 năm nay. Ca phẫu thuật đầu tiên diễn ra vào mùa đông năm 2025, nhưng vẫn còn nhiều da thừa cần loại bỏ.

Sau ca phẫu thuật thứ hai, một biến chứng ở vùng nách khiến bác sĩ nghi ngờ dây thần kinh bị chèn ép. Perry bắt đầu xuất hiện những cơn đau dữ dội dọc bên trái cơ thể, kèm tình trạng tê ở ngón tay cái và ngón trỏ, Daily Mail đưa tin.

Anh sau đó quay lại gặp bác sĩ phẫu thuật để xử lý vấn đề. Trong ca phẫu thuật chỉnh sửa khẩn cấp, bác sĩ tháo chỉ khâu, loại bỏ mô sẹo, hút phần dịch tích tụ và kiểm tra tình trạng dây thần kinh. Một tĩnh mạch nhỏ cũng được loại bỏ do nghi ngờ có thể gây áp lực lên dây thần kinh.

Nikocado Avocado cho biết anh phải chịu những cơn đau kéo dài sau ca phẫu thuật loại bỏ da thừa. Ảnh: Nikocado Avocado/Facebook.

Tuy nhiên, hai tuần sau ca phẫu thuật này, Perry cho biết mức độ đau đớn vẫn không thay đổi.

Anh cũng gặp khó khăn khi đặt lịch khám với bác sĩ thần kinh. Theo chia sẻ của YouTuber, ngay cả khi tìm ra và xử lý được nguyên nhân gây tổn thương dây thần kinh, anh vẫn có thể phải chờ nhiều tháng để các ngón tay hết đau.

Thuốc giảm đau chỉ giúp cải thiện phần nào tình trạng. Perry cho biết một tác dụng phụ của thuốc là khiến anh tăng cân trở lại.

Những cơn đau kéo dài còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Anh không thể đạp xe, cảm thấy không đủ ổn định để lái xe và gặp khó khăn ngay cả khi làm những việc đơn giản như lấy bát đĩa khỏi máy rửa bát, gấp quần áo hay sử dụng điện thoại.

"Mọi thứ tôi chạm vào đều khiến tôi đau đớn", anh chia sẻ.

Perry cho biết tình trạng kéo dài khiến anh kiệt sức và có dấu hiệu trầm cảm. Anh thường ngồi một chỗ, đung đưa người và tự hỏi vì sao chuyện này lại xảy đến với mình.

"Tôi chỉ mong có một dấu hiệu cho thấy mọi chuyện sẽ tốt hơn và cơn đau sẽ biến mất", anh viết. Cuối bài đăng, YouTuber thừa nhận đã khóc nhiều và bày tỏ: "Tôi thực sự rất hối hận về chuyện này".

Nikocado Avocado tên thật là Nicholas Perry, sinh ra tại bang Florida (Mỹ). Anh nổi tiếng trên YouTube nhờ các video mukbang (vừa ăn vừa quay video) và những thử thách ăn uống với lượng thức ăn lớn.

Năm 2024, Perry khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ đã âm thầm giảm khoảng 113 kg. Anh giảm cân từ 186 kg xuống còn 71,7 kg trước khi công khai diện mạo mới trong một video lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi giảm cân, cơ thể Perry có khoảng 4,5 kg da thừa bị chảy xệ. Anh quyết định thực hiện nhiều ca phẫu thuật ở vùng cổ, mặt và bụng để loại bỏ phần da này.

Trong đó, phẫu thuật tạo hình thân mình theo chiều dọc là phương pháp giúp loại bỏ da và mỡ thừa ở vùng thân, bao gồm hai bên, phía trước hoặc phía sau cơ thể.