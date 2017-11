'Thánh Muay' Buakaw sẽ đến TP.HCM vào đầu năm 2018

Những người yêu thích bộ môn Muay Thai sẽ có dịp gặp gỡ võ sĩ Buakaw vào đầu năm 2018 trong một sự kiện được tổ chức tại TP.HCM.

Cụ thể, nhân dịp chào đón năm mới 2018, Tổng cụ Du lịch Thái Lan sẽ tổ chức sự kiện Open to the New Shades vào ngày 6/1 tại Nhà hát TP.HCM. Tại sự kiện này, những khán giả tham quan sẽ được trải nghiệm những nét đặc sắc của văn hóa Thái Lan thông qua ẩm thực và các loại hình nghệ thuật đến từ Chiang Mai, Bangkok.

Đặc biệt, xuất hiện trong Open to the New Shades là những màn trình diễn Muay Thai Show và gặp gỡ võ sĩ Muay số 1 của Thái Lan Buakaw Banchamek, cùng “độc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất của Việt Nam.

Sự xuất hiện của Buakaw tại Việt Nam là một tin vui đối với những người hâm mộ bộ môn Muay Thai. Hiện nay, Muay đang có tốc độ phát triển mạnh tại Việt Nam, đặc biệt là ở TP.HCM khi có hàng nghìn võ sinh tham gia tập luyện. Buakaw là một trong những tên tuổi quen thuộc, nhận được sự quan tâm đặc biệt của làng võ Việt. Trong những trận đấu với Yi Long, khán giả luôn chú ý theo dõi và ủng hộ hết mình đối với “Thánh Muay”.