'Thánh Muay' 44 tuổi vẫn ra đòn dũng mãnh, thắng cao thủ Trung Quốc 2 lần

Video: Buakaw thắng Meng Gaofeng hôm 3/10/2026

Võ sĩ Buakaw Banchamek đối đầu Meng Gaofeng trong trận đấu chính tại sự kiện The One Fight x Red Fist Strike, diễn ra ở Max Muay Thai Stadium, tỉnh Chonburi, Thái Lan, ngày 3/10/2026.

Trận đấu được tổ chức theo thể thức kickboxing 3 hiệp. Buakaw, 44 tuổi, chạm trán Meng Gaofeng, võ sĩ Trung Quốc 29 tuổi và từng hai lần vô địch hạng cân 65 kg của WLF (Winner of the World Championship League) vào các năm 2020 và 2021.

Ở hiệp đầu tiên, Meng Gaofeng chủ động tấn công và tung những đòn phối hợp một-hai về phía mặt Buakaw. Võ sĩ Thái Lan đáp trả bằng những pha đấm và một số cú đá mạnh vào thân người đối thủ.

Buakaw ra đòn trúng Meng Gaofeng

Sang hiệp 2, Buakaw thay đổi chiến thuật, chủ động tấn công bằng những cú đấm ngắn và liên tục sử dụng các cú đá phải mạnh vào mặt cũng như thân người Meng Gaofeng. Cách đánh này khiến võ sĩ Trung Quốc gặp khó khăn trong việc áp sát.

Đến hiệp 3, Meng Gaofeng tiếp tục chủ động tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội ghi điểm. Buakaw sử dụng kinh nghiệm để né tránh các đòn đánh và đáp trả bằng những cú đấm cùng các pha đá.

Buakaw Banchamek lần thứ 2 thắng Meng Gaofeng trong năm nay

Sau 3 hiệp, các trọng tài chấm điểm và tuyên bố Buakaw Banchamek giành chiến thắng bằng điểm số. Đây là chiến thắng thứ 2 trong năm nay của Buakaw trước võ sĩ người Trung Quốc. Trước đó vào tháng 4 năm nay, Buakaw Banchamek đã đánh bại Meng Gaofeng ở sự kiện T Fight All Star tại Thái Lan.

Buakaw cho thấy đẳng cấp ở tuổi 44

Buakaw Banchamek, sinh năm 1982, là nhà vô địch K-1 World MAX 2 lần và là một trong những võ sĩ Muay Thai nổi tiếng nhất thế giới. Anh được biết đến với tinh thần chiến đấu kiên cường, những đòn đánh đầy uy lực và những cú knockout ngoạn mục, giúp anh trở thành biểu tượng toàn cầu của Muay Thai.