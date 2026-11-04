Thanh Miếu (Phú Thọ): Để phụ huynh an tâm với từng bữa ăn bán trú

Với hàng nghìn học sinh ăn bán trú mỗi ngày, bữa ăn học đường không đơn thuần là việc tổ chức ăn trưa mà còn gắn với trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Tại các trường tiểu học phường Thanh Miếu, từ lựa chọn thực phẩm, xây dựng thực đơn đến tổ chức phục vụ đều được quan tâm, hướng tới những bữa ăn an toàn, đủ chất.

Trường Tiểu học Thanh Miếu 2 tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trương Hiếu)

Đằng sau mỗi suất ăn là trách nhiệm với học sinh

Gần 1.800 học sinh tham gia bán trú mỗi ngày tại Trường Tiểu học Thanh Miếu 2 đồng nghĩa với việc nhà trường phải tổ chức hàng nghìn suất ăn trong điều kiện có ba điểm trường. Để mỗi bữa ăn đến với học sinh bảo đảm chất lượng, công tác quản lý, kiểm tra và phối hợp giữa các bộ phận được đặt lên hàng đầu.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Miếu 2 cùng đại diện phụ huynh học sinh kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bữa ăn bán trú cho học sinh. (Ảnh: Trương Hiếu)

Ngay từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, nhà trường chú trọng kiểm tra hồ sơ pháp lý, nguồn gốc thực phẩm. Các công đoạn giao nhận, sơ chế, chế biến, chia suất ăn được thực hiện theo quy trình thống nhất. Việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, vệ sinh bếp ăn được duy trì theo quy định, kết hợp kiểm tra thường xuyên và đột xuất.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Miếu 2, cho biết, với số lượng học sinh bán trú đông, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc phân công trách nhiệm tại từng điểm trường, bảo đảm mọi học sinh đều được chăm sóc với yêu cầu như nhau.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Miếu 2, trao đổi với phóng viên Báo Công lý. (Ảnh: Trương Hiếu)

"Với chúng tôi, mỗi bữa ăn bán trú không chỉ cần bảo đảm dinh dưỡng, an toàn mà còn phải mang đến sự yên tâm cho phụ huynh. Nhà trường chú trọng kiểm soát chặt chẽ từng khâu, từ lựa chọn thực phẩm đến chế biến, phục vụ tại cả 3 điểm trường; đồng thời luôn lắng nghe ý kiến của cha mẹ học sinh để mỗi bữa ăn ngày càng chất lượng hơn", bà Thu chia sẻ.

Hiện mức thu bán trú của trường là 23.500 đồng/bữa, bao gồm thực phẩm, gia vị, chất đốt, điện nước, vật tư và nhân công nấu ăn. Việc sử dụng kinh phí được nhà trường cân đối nhằm bảo đảm chất lượng bữa ăn, phù hợp điều kiện kinh tế của các gia đình.

Suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Thanh Miếu 2 được chuẩn bị chu đáo, với thực đơn đa dạng, bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh. (Ảnh: Trương Hiếu)

Để phụ huynh có thể theo dõi bữa ăn của con, nhà trường công khai thực đơn, khẩu phần, định lượng thực phẩm, chi phí suất ăn và thông tin nhà cung cấp trên website. Hình ảnh bữa ăn thực tế cũng được cập nhật qua các nhóm Zalo, tạo thêm kênh trao đổi giữa gia đình và nhà trường.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Thanh Miếu 2 cùng đại diện Hội Cha mẹ học sinh theo dõi, giám sát bữa ăn bán trú của học sinh tại nhà ăn của trường. (Video: Trương Hiếu)

Chị Nguyễn Thị Hoa, phụ huynh có con học tại trường, chia sẻ: "Nhà trường thường xuyên công khai thực đơn, hình ảnh bữa ăn nên chúng tôi có thể theo dõi việc ăn uống của con. Thấy các con được chăm sóc chu đáo, phụ huynh cũng yên tâm hơn khi đi làm".

Chị Nguyễn Thị Hoa, phụ huynh Trường Tiểu học Thanh Miếu 2 chia sẻ với phóng viên Báo Công lý . (Ảnh: Trương Hiếu)

Cùng chung sự quan tâm, chị Nguyễn Thu Trang, một phụ huynh khác của trường bày tỏ: "Điều gia đình quan tâm nhất là an toàn thực phẩm. Việc nhà trường công khai thông tin và lắng nghe ý kiến phụ huynh giúp chúng tôi thêm tin tưởng khi cho con ăn bán trú ở trường".

Phụ huynh Nguyễn Thu Trang yên tâm, tin tưởng vào chất lượng bữa ăn bán trú của nhà trường. (Ảnh: Trương Hiếu)

Những phản hồi từ phụ huynh cũng là cơ sở để nhà trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh hoạt động bán trú, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh.

Bảng điện tử công khai thực đơn bán trú của học sinh tại Trường Tiểu học Thanh Miếu 2. (Ảnh: Trương Hiếu)

Để mỗi bữa ăn vừa đủ chất, vừa phù hợp mức đóng góp

Tại Trường Tiểu học Thanh Miếu 1, việc tổ chức bán trú cho 1.460 học sinh đặt ra yêu cầu cân đối giữa chất lượng dinh dưỡng và mức đóng góp của phụ huynh. Trong điều kiện giá thực phẩm có thể biến động, xây dựng thực đơn hợp lý, bảo đảm an toàn và sử dụng hiệu quả kinh phí là những vấn đề nhà trường quan tâm.

Trường Tiểu học Thanh Miếu 1 tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trương Hiếu)

Với khoản kinh phí dành cho thực phẩm được xác định cụ thể, nhà trường chú trọng lựa chọn nguồn cung cấp bảo đảm điều kiện an toàn, xây dựng thực đơn cân đối các nhóm chất dinh dưỡng, thường xuyên thay đổi món ăn phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Cùng với đó, quy trình giao nhận, sơ chế, chế biến và chia suất ăn được kiểm soát chặt chẽ. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm chất lượng bữa ăn và quyền lợi của học sinh.

Bà Đỗ Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Miếu 1, cho biết, chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm luôn được nhà trường xác định là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn, nhà trường đặc biệt chú trọng công khai thông tin để phụ huynh thuận tiện theo dõi.

Bà Đỗ Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Miếu 1, trao đổi với phóng viên Báo Công lý về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. (Ảnh: Trương Hiếu)

"Từ việc lựa chọn nguồn thực phẩm, xây dựng thực đơn đến chế biến, chia suất ăn đều được kiểm soát chặt chẽ. Nhà trường cũng chú trọng công khai, minh bạch để phụ huynh thuận tiện theo dõi, giám sát và yên tâm khi gửi gắm con em", bà Thủy chia sẻ.

Không chỉ công khai các khoản thu, chi, nhà trường còn đăng tải thực đơn, định lượng và hình ảnh khay ăn trên bảng tin, website, fanpage. Hằng ngày, giáo viên chủ nhiệm chia sẻ hình ảnh bữa ăn qua nhóm Zalo lớp, giúp phụ huynh nắm bắt tình hình ăn uống của con.

Trường Tiểu học Thanh Miếu 1 công khai thực đơn, định lượng và hình ảnh suất ăn bán trú trên nhiều kênh thông tin.

Việc công khai từ cơ cấu chi phí đến hình ảnh bữa ăn thực tế không chỉ thể hiện trách nhiệm của nhà trường, mà còn tạo điều kiện để phụ huynh tham gia giám sát, góp ý, cùng nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Thanh Miếu 1 luôn quan tâm, chú trọng chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh. (Video: Trương Hiếu)

Có thể thấy, dù quy mô và điều kiện tổ chức khác nhau, các trường tiểu học phường Thanh Miếu đều hướng đến mục tiêu chung là bảo đảm những bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng và minh bạch.

Sự chủ động của nhà trường cùng sự đồng hành của phụ huynh đang góp phần nâng cao chất lượng bán trú, để mỗi ngày đưa con đến lớp, các gia đình thêm an tâm gửi gắm con em mình.