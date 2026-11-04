Thanh Mai đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững

Mô hình trồng bí xanh được phát triển mạnh ở thôn Mai Lạp, xã Thanh Mai.

Xã Thanh Mai được thành lập trên cơ sở sắp xếp ba xã Thanh Mai, Thanh Vận và Mai Lạp, có diện tích tự nhiên khoảng 111,8km², gồm 10 thôn, bản. Với kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, địa phương xác định phát triển sinh kế, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi là những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét tại địa phương là trồng bí xanh. Được người dân đưa vào sản xuất cách đây gần 10 năm, từ chỗ chỉ có một vài hộ trồng thử nghiệm, đến nay, diện tích cây bí xanh trên địa bàn toàn xã đã mở rộng lên hơn 5ha.

Giống bí được lựa chọn có quả dài, ruột đặc, vỏ không có phấn, trọng lượng trung bình từ 2-3kg/quả. Với giá bán dao động từ 5.000-10.000 đồng/kg, có thời điểm đạt 15.000 đồng/kg, mỗi năm người dân có thể canh tác hai vụ, mang lại nguồn thu ổn định cho các hộ tham gia sản xuất.

Ông Hà Văn Khanh, Trưởng thôn Tân Thành, cho biết: Ban đầu, người dân chủ yếu tự tìm hiểu thông tin trên mạng, nhận thấy cây bí xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3-4 lần so với trồng lúa nên đã mạnh dạn đưa vào trồng thử nghiệm.

Qua thực tế sản xuất, cây bí cho thấy hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong kết nối, tiêu thụ sản phẩm, người dân yên tâm hơn khi mở rộng diện tích.

Trồng cam, quýt giúp nhiều hộ dân xã Thanh Mai nâng cao thu nhập.

Không chỉ phát triển cây bí xanh, xã Thanh Mai còn khuyến khích người dân lựa chọn những loại cây trồng có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng từng khu vực.

Đến nay, toàn xã có 27ha cam, hơn 31ha quýt, 2ha hồng không hạt, 11ha mơ và trên 13ha chuối. Cùng với trồng trọt, sản xuất lâm nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những ngành kinh tế trọng điểm, tạo nguồn thu quan trọng cho nhiều hộ dân.

Ông Diệp Văn Năm, Chủ tịch UBND xã Thanh Mai, cho biết: Mỗi vùng đất của xã Thanh Mai có những lợi thế riêng về thổ nhưỡng và cây trồng. Địa phương tập trung định hướng người dân phát huy lợi thế cây trồng bản địa, từng bước phát triển thành sản phẩm hàng hóa; ưu tiên những sản phẩm có tiềm năng đạt tiêu chuẩn OCOP nhằm xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị kinh tế.

Bên cạnh phát triển cây trồng, lâm nghiệp cũng là lĩnh vực có nhiều tiềm năng của Thanh Mai, với hơn 1.000ha rừng sản xuất. Thay vì chỉ chú trọng mở rộng diện tích, người dân ngày càng quan tâm nâng cao chất lượng và giá trị rừng trồng thông qua áp dụng các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững FSC. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị gỗ, ổn định đầu ra và cải thiện hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất sản xuất.

Ông Nguyễn Đình Trọng, Trưởng thôn Thanh Vận, chia sẻ: Thôn hiện có 250 hộ dân, trong đó trồng rừng là hoạt động sản xuất chủ yếu. Những năm gần đây, người dân tích cực trồng và quản lý rừng theo tiêu chuẩn FSC. Nhờ đó, giá trị gỗ được nâng lên, đầu ra sản phẩm ổn định hơn, góp phần cải thiện thu nhập và đời sống của các hộ dân.

Cùng với hỗ trợ phát triển sản xuất, xã Thanh Mai còn chú trọng bảo đảm điều kiện nhà ở cho hộ nghèo, giúp người dân ổn định cuộc sống, có thêm động lực vươn lên.

Năm 2026, địa phương triển khai hỗ trợ sửa chữa 30 nhà, xây mới 6 nhà, góp phần giúp các gia đình từng bước ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất. Cuối năm 2025, xã Thanh Mai còn 347 hộ nghèo và 257 hộ cận nghèo.

Với mục tiêu phấn đấu mỗi năm giảm từ 3% số hộ nghèo, cận nghèo trở lên, địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng tạo sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện điều kiện sống cho người dân.