Thanh long vụ nghịch và nghịch lý mùa 'trăng'

Sơ chế thanh long xuất khẩu tại Lâm Đồng

Ông Nguyễn Ngọc Chương, thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam là một trong số nhiều hộ trồng thanh long tại địa phương vừa trải qua một lứa thanh long chong đèn thất thu. Không phải do sản lượng kém, mà vì bị “dội chợ”. Ông Chương cho biết, nếu như năm ngoái, giá bán thanh long chong đèn phục vụ thị trường Tết Trung thu trên 15.000 đồng/kg thì năm nay giá chạm đáy chỉ bình quân 2.000 đồng/kg nhưng vẫn khó bán. Nhẩm tính theo chi phí đầu tư, chủ vườn này cho biết, giá bán từ 10.000 đồng/kg trở lên, nông dân mới có lãi. Do vậy, với diện tích hàng chong đèn 400 trụ vừa qua, gia đình ông bị thua lỗ và đang tiếp tục “canh” lứa thu hoạch mới.

Còn hộ ông Nguyễn Tánh, thôn Thuận Thắng, xã Hàm Liêm có 700 trụ thanh long, vừa bán lứa trái cách đây vài ngày với cùng mức giá. Do đây là lứa thanh long kết hợp cuối vụ mùa, ra trái tự nhiên nên đỡ chi phí chong đèn. Với thị trường khá ảm đạm hiện tại, ông Tánh và nhiều hộ dân khác vẫn chưa dám đầu tư và chong đèn lứa mới.

Nhận định về thị trường tiêu thụ thanh long thời điểm này, ông Huỳnh Cảnh - Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận (Lâm Đồng) cho biết: “Dịp Tết Trung thu năm nay, dù đang vào mùa nghịch, nhưng do trúng lứa thanh long hàng mùa (xen kẽ) nhiều và thị trường Trung Quốc đang có loại nông sản này, nên thanh long Lâm Đồng bán chậm và giá thấp”.

Theo các nhà vườn, những ngày qua, giá thanh long ruột trắng mua xô tại vườn đã nhích lên, bình quân từ 4.000 - 5.000 đồng/kg (ruột trắng) và từ 10.000 - 15.000 đồng/kg (ruột đỏ), nhưng đa phần đều đã dứt lứa. Dự kiến khoảng 10 ngày tới, các nhà vườn trồng thanh long mới có lứa trái chín mới.

Hộ ông Nguyễn Tánh và vườn thanh long của gia đình

Tại thị trường nội địa, những ngày cận kề Tết Trung thu, nhu cầu mua trái cây của người dân tăng, để phục vụ cúng rằm và biếu tặng. Hiện ở các chợ truyền thống trên địa bàn phường Phú Thủy, Phan Thiết… thanh long ruột trắng, đỏ được các tiểu thương bày bán nhiều, với giá bán từ 5.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại. Tuy nhiên, với sự đa dạng của nhiều mặt hàng trái cây khác, nên sức tiêu thụ không cao.

Trước những khó khăn, thách thức của ngành hàng thanh long về thị trường, chi phí sản xuất…, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận đã kiến nghị UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung và phát triển nông nghiệp xanh. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm phát triển thanh long là một trong những ngành hàng trái cây chủ lực của tỉnh…

Thị trường thanh long Lâm Đồng dịp Tết Trung thu năm nay một lần nữa đặt ra bài toán cung - cầu và liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Để những mùa “trăng” tới không còn là nỗi lo được mùa rớt giá của nông dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh định hướng các địa phương, nông dân tiếp tục rà soát, bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường. Song song, phát triển các vùng chuyên canh, trong đó có thanh long và các cây trồng chủ lực khác theo lợi thế từng vùng. Cùng với ứng dụng công nghệ bảo quản sâu, hướng tới chế biến sâu các sản phẩm từ thanh long như sấy khô, nước ép để giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường trái tươi theo mùa vụ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Lâm Đồng đang duy trì trên 25.800 ha, sản lượng thanh long 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh ước đạt 404.299 tấn, bằng xấp xỉ cùng kỳ.