Thành Long và Tom Cruise: Hai ngôi sao hành động mạo hiểm

Trong lịch sử điện ảnh hành động, Thành Long và Tom Cruise là hai cái tên tiêu biểu khi nhắc đến những ngôi sao sẵn sàng đặt bản thân vào các tình huống nguy hiểm để mang đến trải nghiệm chân thực trên màn ảnh. Dù theo đuổi phong cách thể hiện riêng, cả hai đều xây dựng thương hiệu bằng tinh thần tự thực hiện nhiều cảnh hành động, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào diễn viên đóng thế. Những màn trình diễn ấy góp phần tạo nên sức hút bền bỉ cho tên tuổi của họ qua nhiều thập kỷ.

Thành Long được xem là một trong những biểu tượng võ thuật có tầm ảnh hưởng lớn của điện ảnh châu Á. Nam diễn viên nổi tiếng nhờ khả năng kết hợp võ thuật truyền thống với hài hình thể, biến những cuộc đối đầu căng thẳng thành màn trình diễn vừa kịch tính vừa giàu tính giải trí. Điểm đặc trưng trong các bộ phim của ông là tận dụng những vật dụng quen thuộc như bàn ghế, thang, cửa kính, xe cộ và không gian đường phố để tạo ra các pha hành động sáng tạo. Thay vì chỉ phô diễn kỹ thuật chiến đấu, Thành Long thường biến toàn bộ bối cảnh thành một phần của màn trình diễn.

Thành Long và Tom Cruise - hai ngôi sao dành nhiều tâm huyết cho những cảnh hành động trên màn ảnh.

Dấu ấn mạo hiểm của Thành Long được thể hiện qua nhiều tác phẩm kinh điển. Trong Project A (1983), ông thực hiện cảnh rơi từ tháp đồng hồ, gợi nhớ đến những màn trình diễn kinh điển của điện ảnh câm. Đến Police Story (1985), cảnh trượt xuống cột đèn trang trí bằng bóng điện rồi xuyên qua các tấm kính trở thành một trong những phân đoạn hành động đáng nhớ nhất sự nghiệp. Trong quá trình quay Armour of God (1987), nam diễn viên còn gặp tai nạn nghiêm trọng, bị chấn thương sọ não sau cú ngã trong một cảnh hành động. Những trải nghiệm ấy cho thấy mức độ mạo hiểm mà ông chấp nhận để theo đuổi phong cách điện ảnh của mình.

Trong khi đó, Tom Cruise xây dựng hình ảnh ngôi sao hành động Hollywood bằng những màn trình diễn đòi hỏi thể lực, kỹ thuật và sự chuẩn bị công phu. Loạt phim Mission: Impossible trở thành dấu ấn lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên, đồng thời là nơi anh liên tục thử thách giới hạn bản thân. Từ cảnh bám bên ngoài tòa nhà Burj Khalifa trong Mission: Impossible - Ghost Protocol đến màn nhảy HALO từ máy bay ở độ cao lớn trong Mission: Impossible - Fallout, Tom Cruise nhiều lần khiến khán giả chú ý bởi những tình huống nguy hiểm được thực hiện trước ống kính.

Thành Long nổi tiếng với những pha hành động kết hợp võ thuật và hài hình thể.

Đặc biệt, trong Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, nam diễn viên thực hiện cú nhảy xe máy khỏi vách núi, sau đó bung dù giữa không trung. Đây được xem là một trong những cảnh hành động quy mô lớn đáng chú ý của điện ảnh đương đại. Để hoàn thành phân đoạn này, Tom Cruise phải trải qua quá trình tập luyện nghiêm ngặt, từ điều khiển xe máy, nhảy dù đến việc kiểm soát cơ thể trong điều kiện trên không. Sự chuẩn bị kéo dài cho thấy những cảnh mạo hiểm của anh không đơn thuần dựa vào lòng can đảm mà còn đòi hỏi kỷ luật và kỹ năng chuyên môn.

Đặt cạnh nhau, Thành Long và Tom Cruise đại diện cho hai cách tiếp cận điện ảnh hành động giàu dấu ấn cá nhân. Thành Long chú trọng võ thuật, nhịp điệu, sự linh hoạt và khả năng khai thác đạo cụ để tạo nên những pha hành động có tính trình diễn. Tom Cruise lại theo đuổi những thử thách mang quy mô lớn, tận dụng tốc độ, độ cao và kỹ thuật chuyên biệt để tăng cảm giác chân thực cho tác phẩm. Một người tạo tiếng cười ngay giữa những tình huống nguy hiểm, người còn lại thường đẩy sự căng thẳng lên cao bằng những màn thoát hiểm nghẹt thở.

Tom Cruise liên tục thử thách giới hạn bản thân qua các cảnh quay nguy hiểm.

Dù lựa chọn con đường thể hiện riêng, cả hai đều có điểm chung là tinh thần tận hiến cho điện ảnh. Họ không chỉ xem cảnh hành động là phương tiện tạo hiệu ứng thị giác mà còn coi đó là một phần quan trọng trong bản sắc nghệ thuật. Qua nhiều thế hệ khán giả, Thành Long và Tom Cruise vẫn duy trì sức hút nhờ khả năng chinh phục những thử thách tưởng chừng vượt quá giới hạn thông thường. Di sản của họ cho thấy sức hấp dẫn của dòng phim hành động không chỉ nằm ở kỹ xảo hay những cú máy hoành tráng, mà còn đến từ nỗ lực, sự sáng tạo và dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ.