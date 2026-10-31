Thành Long và Châu Nhuận Phát: Hai sự nghiệp, một dấu ấn chung

Thành Long và Châu Nhuận Phát là hai cái tên tiêu biểu khi nhắc đến thế hệ tài tử góp phần đưa điện ảnh Hong Kong trở thành một trong những trung tâm giải trí có sức ảnh hưởng tại châu Á. Cả hai đều sinh ra trong những gia đình bình dân, trưởng thành từ môi trường nghệ thuật nhiều cạnh tranh và phải trải qua không ít khó khăn trước khi đạt được vị thế ngôi sao. Tuy nhiên, cách mỗi người xây dựng tên tuổi lại mang những dấu ấn riêng, tạo nên hai hình tượng khó có thể thay thế trên màn ảnh.

Thành Long sinh năm 1954 tại Hong Kong. Từ năm 7 tuổi, nam diễn viên đã theo học tại Học viện Kinh kịch Trung Quốc, nơi ông được đào tạo về võ thuật, nhào lộn, diễn xuất và ca hát trong suốt một thập kỷ. Sau khi rời trường, Thành Long bắt đầu làm diễn viên đóng thế, tham gia nhiều bộ phim hành động và từng có cơ hội xuất hiện trong các tác phẩm gắn với huyền thoại Lý Tiểu Long. Thay vì tiếp tục đi theo hình tượng võ sĩ lạnh lùng quen thuộc, ông dần phát triển phong cách kết hợp võ thuật với hài hình thể, tận dụng sự linh hoạt và khả năng thực hiện những pha hành động nguy hiểm để tạo nên thương hiệu riêng.

Thành Long xây dựng dấu ấn riêng với phong cách võ thuật kết hợp hài hình thể.

Trong khi đó, Châu Nhuận Phát sinh năm 1955, lớn lên trên đảo Lamma trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi bỏ học năm 17 tuổi, ông từng làm nhiều công việc khác nhau trước khi tham gia khóa đào tạo diễn viên của đài TVB vào năm 1973. Bước ngoặt lớn đến với Châu Nhuận Phát khi ông đảm nhận vai Hứa Văn Cường trong bộ phim truyền hình Bến Thượng Hải. Hình tượng nhân vật phong trần, điềm tĩnh nhưng giàu tình cảm nhanh chóng giúp nam diễn viên trở thành gương mặt được khán giả yêu mến. Đây cũng là nền tảng để ông chuyển hướng mạnh mẽ sang điện ảnh.

Nếu Thành Long chinh phục khán giả bằng những màn hành động trực tiếp và khả năng tự thực hiện nhiều pha nguy hiểm, Châu Nhuận Phát lại tạo sức hút thông qua thần thái, ánh mắt và cách thể hiện nội tâm nhân vật. Đặc biệt, bộ phim Anh Hùng Bản Sắc của đạo diễn Ngô Vũ Sâm ra mắt năm 1986 đã đưa tên tuổi Châu Nhuận Phát lên một tầm cao mới. Vai diễn Mark với hình ảnh áo khoác dài, kính đen và phong thái bất cần trở thành biểu tượng của dòng phim xã hội đen Hong Kong. Sau đó, ông tiếp tục khẳng định năng lực qua Long Hổ Phong Vân, Điệp Huyết Song Hùng và Thần Bài.

Châu Nhuận Phát ghi dấu qua những vai diễn giang hồ kinh điển trên màn ảnh.

Ở hướng đi khác, Thành Long ghi dấu bằng hàng loạt tác phẩm như Xà Hình Điêu Thủ, Túy Quyền, Câu Chuyện Cảnh Sát và Long Huynh Hổ Đệ. Những bộ phim này không chỉ cho thấy khả năng võ thuật mà còn phản ánh tư duy sáng tạo trong dàn dựng hành động của nam diễn viên. Ông thường kết hợp những tình huống hài hước với các pha rượt đuổi, đối đầu được thiết kế công phu, tạo nên phong cách riêng không dễ sao chép.

Điểm giao đáng chú ý giữa hai tài tử nằm ở hành trình vươn ra thị trường quốc tế. Thành Long từng nhiều lần thử sức tại Hollywood trước khi tạo được bước đột phá với Rumble in the Bronx và loạt phim Giờ Cao Điểm. Trong khi đó, Châu Nhuận Phát tham gia các dự án như The Replacement Killers, Anna and the King và đặc biệt là Ngọa Hổ Tàng Long của đạo diễn Lý An. Tác phẩm năm 2000 không chỉ giúp ông tiếp cận đông đảo khán giả phương Tây mà còn giành 4 giải Oscar, trở thành một dấu mốc quan trọng của điện ảnh Hoa ngữ trên trường quốc tế.

Dù cùng có cơ hội hoạt động tại Hollywood, hai người không đánh mất bản sắc đã làm nên tên tuổi. Thành Long tiếp tục gắn với những dự án hành động mang tính giải trí đại chúng, trong khi Châu Nhuận Phát duy trì sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn, từ phim võ hiệp, hình sự đến chính kịch. Họ không nhất thiết phải đi chung một con đường để cùng chứng minh sức ảnh hưởng của điện ảnh Hong Kong.

Thành Long và Châu Nhuận Phát là hai gương mặt tiêu biểu góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động, Thành Long và Châu Nhuận Phát vẫn là hai biểu tượng có vị trí riêng trong lòng khán giả. Một người đại diện cho tinh thần tiên phong trong phim hành động võ thuật, người còn lại là gương mặt tiêu biểu của thời kỳ vàng son phim Hong Kong với những vai diễn giàu sức nặng. Mối liên kết đặc biệt giữa họ vì thế không nằm ở một câu chuyện hợp tác hay tình bạn được phóng đại, mà ở dấu ấn chung của hai thế hệ tài tử đã góp phần đưa điện ảnh Hong Kong vượt khỏi biên giới châu Á.