Thành Long tái xuất vai diễn huyền thoại sau 14 năm

Sau 14 năm kể từ khi 12 Con Giáp ra mắt, Thành Long chính thức trở lại với nhân vật Á Châu Phi Ưng trong bộ phim Kế Hoạch Phi Ưng 4 mang tên quốc tế Armour of God IV: Ultimatum. Dự án đánh dấu sự tái xuất của một trong những hình tượng nổi tiếng nhất sự nghiệp nam diễn viên, đồng thời gây chú ý khi ngôi sao 72 tuổi tiếp tục tham gia một tác phẩm hành động quy mô lớn với nhiều cảnh quay tại nước ngoài.

Theo truyền thông Kazakhstan, đoàn phim đã hoàn thành giai đoạn ghi hình tại quốc gia Trung Á vào đầu tháng 10/2026. Ngày 7/10, Thành Long xuất hiện tại thủ đô Astana để tham dự hoạt động giao lưu báo chí và gặp Phó tổng thống Kazakhstan Erlan Karin. Cuộc gặp tập trung vào quá trình hợp tác sản xuất bộ phim cũng như tiềm năng phát triển các dự án điện ảnh quốc tế tại Kazakhstan trong tương lai.

Ở tuổi 72, Thành Long gây chú ý khi tái xuất vai Á Châu Phi Ưng trong Kế Hoạch Phi Ưng 4 sau 14 năm vắng bóng.

Đáng chú ý, Thành Long tiết lộ ý tưởng hợp tác đã được hình thành từ khoảng năm 2017 đến 2018, khi ông gặp Erlan Karin trong một chuyến công tác tại Trung Quốc. Thời điểm đó, phía Kazakhstan ngỏ lời mời nam diễn viên thực hiện một dự án điện ảnh tại quốc gia này. Tuy nhiên, Thành Long từng do dự vì chưa có nhiều hiểu biết về văn hóa địa phương và không chắc kế hoạch có thể trở thành hiện thực.

Khoảng một năm sau, Thành Long được mời đến Astana và bất ngờ khi biết ê-kíp địa phương đã bắt đầu xây dựng kịch bản, lựa chọn đạo diễn và chuẩn bị các điều kiện sản xuất. Những cuộc trao đổi tiếp theo giúp dự án từng bước hoàn thiện trước khi chính thức bước vào quá trình ghi hình trong năm 2026.

Kế Hoạch Phi Ưng 4 do đạo diễn Kazakhstan Robert Kun thực hiện, với sự tham gia của các đơn vị sản xuất và đối tác điện ảnh quốc tế. Bộ phim ghi hình tại nhiều địa điểm như Almaty, vùng Mangystau, hẻm núi Bozzhyra cùng một số bối cảnh tại Azerbaijan. Theo kế hoạch, đoàn phim sẽ tiếp tục thực hiện những cảnh quay tại Trung Quốc trước khi hoàn tất toàn bộ quá trình sản xuất.

Thành Long cùng ê-kíp Kế Hoạch Phi Ưng 4 thực hiện nhiều cảnh quay tại Kazakhstan, đánh dấu sự hợp tác điện ảnh đáng chú ý giữa các quốc gia.

Nội dung phần mới tiếp tục xoay quanh Á Châu Phi Ưng, nhà thám hiểm chuyên truy tìm những cổ vật quý hiếm. Sau thời gian dài rời xa các nhiệm vụ nguy hiểm, nhân vật buộc phải tái xuất khi một món bảo vật cổ mang tên Tumar trở thành mục tiêu tranh giành của nhiều thế lực. Cuộc truy tìm đưa Á Châu Phi Ưng đến những vùng đất xa lạ, đồng thời đẩy ông vào hàng loạt tình huống nguy hiểm vượt ngoài dự tính.

Một trong những thông tin thu hút sự quan tâm nhất là việc Thành Long gặp chấn thương trong quá trình ghi hình. Theo chia sẻ của nhà sản xuất địa phương, ngôi sao võ thuật bị thương ở vai và sau đó tiếp tục gặp chấn thương gãy xương sườn. Dù được bác sĩ khuyến nghị nghỉ ngơi, ông vẫn trở lại trường quay sau vài ngày để tiếp tục công việc.

Dù gặp chấn thương ở vai và xương sườn trong quá trình quay phim, Thành Long vẫn quyết tâm trở lại trường quay để hoàn thành công việc.

Ở tuổi ngoài 70, việc Thành Long tiếp tục tham gia những cảnh hành động khiến không ít khán giả vừa khâm phục vừa lo lắng. Trong nhiều thập kỷ, nam diễn viên nổi tiếng với phong cách biểu diễn kết hợp võ thuật, hài hình thể và những pha mạo hiểm được thực hiện trực tiếp. Chính sự đầu tư cho các cảnh quay thực tế đã góp phần tạo nên thương hiệu riêng của Thành Long trên màn ảnh quốc tế.

Nhân vật Á Châu Phi Ưng lần đầu xuất hiện trong Long Huynh Hổ Đệ năm 1986, sau đó tiếp tục trở thành trung tâm của Kế Hoạch Phi Ưng năm 1991 và 12 Con Giáp năm 2012. Loạt phim gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa hành động, phiêu lưu và yếu tố hài hước, đưa nhân vật của Thành Long trải qua những cuộc săn tìm cổ vật tại nhiều quốc gia.

Kế Hoạch Phi Ưng 4 đánh dấu màn hợp tác giữa Thành Long và nữ diễn viên trẻ Hướng Hàm Chi, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho thương hiệu.

Sự trở lại lần này còn đánh dấu thay đổi đáng chú ý trong cách thực hiện thương hiệu. Thay vì trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn như ở những phần phim trước, Thành Long giao công việc chỉ đạo cho Robert Kun. Tuy nhiên, theo phía sản xuất, nam diễn viên vẫn tham gia vào quá trình định hướng sáng tạo nhằm duy trì những đặc trưng đã làm nên sức hút của loạt phim.

Bên cạnh Thành Long, dự án còn có sự góp mặt của nữ diễn viên trẻ Hướng Hàm Chi. Sự kết hợp giữa ngôi sao võ thuật kỳ cựu và thế hệ diễn viên mới được kỳ vọng mang đến những màu sắc khác biệt, đồng thời giúp thương hiệu tiếp cận thêm nhóm khán giả trẻ.

Theo kế hoạch được truyền thông Kazakhstan công bố, Kế Hoạch Phi Ưng 4 dự kiến ra mắt trong năm 2027, dù ngày phát hành quốc tế cụ thể vẫn chưa được xác nhận thống nhất.

Kế Hoạch Phi Ưng 4 dự kiến ra mắt trong năm 2027, tiếp tục nối dài hành trình điện ảnh hành động của Thành Long ở tuổi ngoài 70.

Sau hơn bốn thập kỷ gắn bó với điện ảnh hành động, Thành Long vẫn tiếp tục tìm kiếm những thử thách mới trên màn ảnh rộng. Việc tái xuất vai Á Châu Phi Ưng sau 14 năm không chỉ đánh dấu sự trở lại của một thương hiệu quen thuộc mà còn cho thấy nỗ lực duy trì sức hút của nam diễn viên trong giai đoạn mới của sự nghiệp.