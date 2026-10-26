Thành Long hội ngộ Tăng Chí Vỹ

Ngày 25/10, truyền thông Hong Kong và Trung Quốc đồng loạt đưa tin về cuộc hội ngộ hiếm hoi giữa Thành Long, Tăng Chí Vỹ, Đàm Vịnh Lân cùng vợ chồng ca sĩ Lâm Tử Tường và Diệp Thiến Văn. Những hình ảnh được Đàm Vịnh Lân chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi năm tên tuổi có ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hong Kong cùng xuất hiện tại một bàn tiệc.

Theo HK01 và Liên Hợp Tảo Báo, cuộc gặp ban đầu chỉ là bữa ăn thân mật giữa Đàm Vịnh Lân, Thành Long và Tăng Chí Vỹ. Tuy nhiên, nhóm nghệ sĩ bất ngờ gặp vợ chồng Lâm Tử Tường và Diệp Thiến Văn tại nhà hàng. Cuộc hội ngộ ngoài dự kiến đã tạo nên khoảnh khắc đặc biệt, được nhiều người hâm mộ gọi là bữa tiệc thế kỷ của giới giải trí Hong Kong.

Thành Long, Tăng Chí Vỹ, Đàm Vịnh Lân cùng vợ chồng Lâm Tử Tường và Diệp Thiến Văn gây chú ý khi bất ngờ hội ngộ tại một nhà hàng.

Trong những bức ảnh được công bố, Đàm Vịnh Lân trực tiếp cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc bên bạn bè. Thành Long xuất hiện với trang phục giản dị, gương mặt rạng rỡ, trong khi Tăng Chí Vỹ hào hứng tạo dáng trước ống kính. Ở phía đối diện, Lâm Tử Tường gây chú ý với chiếc khăn quàng cổ quen thuộc, còn Diệp Thiến Văn nổi bật trong trang phục đỏ cùng mái tóc bạc đặc trưng.

Điều khiến khán giả quan tâm không chỉ là sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ nổi tiếng mà còn nằm ở tình bạn kéo dài hàng chục năm giữa họ. Những nhân vật trong bức ảnh đều từng góp phần định hình diện mạo điện ảnh và âm nhạc Hong Kong qua nhiều thập niên, với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng và những dấu ấn khó thay thế.

Bức ảnh quy tụ năm tên tuổi đình đám khiến nhiều khán giả nhớ về thời kỳ hoàng kim của làng giải trí Hong Kong.

Đàm Vịnh Lân cho biết trước bữa tối, ông còn tình cờ gặp đạo diễn Lưu Gia Vinh, người từng hợp tác với mình trong bộ phim hài Thiếu Gia Uy Uy ra mắt năm 1983. Cuộc gặp bất ngờ khiến nam ca sĩ nhớ lại quãng thời gian hoạt động điện ảnh sôi nổi, khi ông thường xuyên xuất hiện bên nhiều đồng nghiệp hiện diện trong bức ảnh mới nhất.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa Đàm Vịnh Lân và Tăng Chí Vỹ đã bắt đầu từ trước khi cả hai trở thành những ngôi sao nổi tiếng. Nam ca sĩ từng tiết lộ hai gia đình vốn quen biết từ lâu, còn ông và Tăng Chí Vỹ đã cùng chơi bóng khi còn nhỏ. Sau này, họ tiếp tục đồng hành trong sự nghiệp điện ảnh, từng hợp tác ở Tiểu Sinh Phạ Phạ và thành lập công ty sản xuất phim cùng Teddy Robin vào năm 1987.

Đàm Vịnh Lân và Tăng Chí Vỹ duy trì tình bạn từ thuở nhỏ, đồng hành qua nhiều dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp nghệ thuật.

Năm 1991, Đàm Vịnh Lân và Tăng Chí Vỹ tiếp tục xuất hiện trong Song Thành Cố Sự của đạo diễn Trần Khả Tân, đóng cùng Trương Mạn Ngọc. Tác phẩm khai thác tình bạn, tình yêu và những ngã rẽ cuộc đời, đồng thời mang về cho Tăng Chí Vỹ giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Đây cũng là một trong những bộ phim tiêu biểu cho sự gắn bó lâu dài giữa hai nghệ sĩ.

Riêng tình bạn giữa Thành Long và Đàm Vịnh Lân còn gắn với ký ức đặc biệt trong quá trình thực hiện Long Huynh Hổ Đệ. Khi ghi hình tại Nam Tư vào thập niên 1980, Thành Long gặp tai nạn nghiêm trọng trong một cảnh hành động, bị chấn thương vùng đầu và phải trải qua phẫu thuật.

Thành Long và Đàm Vịnh Lân từng hợp tác trong Long Huynh Hổ Đệ, bộ phim gắn liền với nhiều kỷ niệm khó quên của hai nghệ sĩ.

Trong chương trình Thời Quang Âm Nhạc Hội năm 2021, Đàm Vịnh Lân từng kể rằng ông vô cùng lo lắng khi biết tình trạng của bạn diễn. Không thể trực tiếp vào thăm, nam ca sĩ đứng bên ngoài phòng bệnh, huýt sáo giai điệu ca khúc Bằng Hữu. Nghe Thành Long yếu ớt hát theo vài câu, ông mới phần nào yên tâm. Kỷ niệm ấy trở thành một dấu mốc khó quên trong tình bạn của hai người.

Sau khi những bức ảnh được đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước cuộc gặp của các nghệ sĩ kỳ cựu. Không ít bình luận nhận xét rằng chỉ riêng những gương mặt ngồi cùng bàn cũng đủ gợi nhớ cả một thời kỳ huy hoàng của màn ảnh Hong Kong, từ những bộ phim hành động, hài kinh điển đến các bản nhạc từng được nhiều thế hệ yêu thích.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, những ngôi sao kỳ cựu Hong Kong vẫn giữ được tình bạn thân thiết, khiến cuộc hội ngộ trở nên đặc biệt ý nghĩa.

Đàm Vịnh Lân khép lại bài đăng bằng lời cảm thán rằng cuộc gặp gỡ này thực sự đáng trân trọng. Sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, Thành Long, Tăng Chí Vỹ cùng những người bạn cũ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, biến một bữa tối tình cờ thành khoảnh khắc gợi lại nhiều ký ức của làng giải trí Hong Kong.