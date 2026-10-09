Thanh long giúp cải thiện táo bón khi thời tiết khô hanh

Mùa thu thời tiết hanh khô, nếu không uống đủ nước và ít vận động, rất nhiều người sẽ gặp phải tình trạng táo bón. Thanh long là loại quả quen thuộc, với khả năng nhuận tràng, bồi bổ tân dịch, rất phù hợp dùng trong hỗ trợ cải thiện chứng táo bón vào mùa thu.

1. Vì sao thanh long có thể hỗ trợ điều trị táo bón mùa thu?

Trong các tài liệu Đông y, thanh long còn được biết đến với tên gọi hỏa long quả, có vị ngọt, nhạt, tính mát, đi vào kinh phế, vị, đại trường, có tác dụng thanh nhiệt sinh tân, nhuận tràng thông tiện, bổ huyết. Thanh long có thể ứng dụng trong điều trị các chứng:

Táo bón.

Khô miệng, khát nước.

Phòng và hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày.

Giải độc, bảo vệ gan.

Dưới lăng kính Đông y, thanh long được xếp vào nhóm các loại quả có tác dụng thanh nhiệt, bồi bổ tân dịch, đặc biệt rất phù hợp với những người có thể chất nhiệt. Bên cạnh đó, dưới góc nhìn khoa học hiện đại, thanh long còn chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào, với nhiều hoạt chất sinh học mạnh mẽ.

Thanh long có tác dụng thanh nhiệt sinh tân, nhuận tràng, hỗ trợ trị táo bón mùa thu. Ảnh AI

Theo Đông y, mùa thu, cả thời tiết bên ngoài và bên trong cơ thể đều trở nên khô táo hơn. Tạng phế ứng với mùa thu rất dễ bị thứ khí khô táo này tác động, làm tiêu hao tân dịch. Phế và đại trường lại có quan hệ mật thiết với nhau, sự bài tiết ở đại trường có vai trò rất lớn ở phế, một khi phế bị tổn thương, tân dịch hao tổn, sẽ dẫn đến nhiều chứng bệnh, trong đó có đại tiện táo.

Khác với các chứng táo bón khác vốn do thực nhiệt, thực tích, táo bón mùa thu lại là do tân dịch hao tổn gây nên, không hợp dùng các phương pháp mạnh mẽ như thụt tháo, sử dụng các loại thuốc có tính nhuận tràng quá mạnh, chỉ nên nhuận táo nhẹ nhàng.

Thanh long vị ngọt, tính mát, thanh nhiệt sinh tân, nhuận tràng thông tiện giúp bồi bổ tân dịch, "bôi trơn" đại tràng từ bên trong, từ đó giúp đẩy lùi chứng táo bón do thời tiết khô hanh gây ra.

Theo khoa học hiện đại, phần thịt quả thanh long chứa hàm lượng nước cao, rất giàu chất xơ hòa tan, từ đó giúp giữ lại nước, làm mềm phân, cải thiện tình trạng táo bón. Phần hạt thanh long tuy bé nhưng cũng có chứa chất xơ không hòa tan và một lượng nhỏ acid béo, khi vào trong hệ tiêu hóa cũng giúp bôi trơn và tăng nhu động ruột để đẩy chất thải ra ngoài.

2. Một số lưu ý khi dùng thanh long hỗ trợ táo bón vào mùa thu

Ăn thanh long tươi, trực tiếp là phương pháp đơn giản để cải thiện chứng táo bón vào mùa thu. Tuy nhiên cũng cần lưu ý một số điểm để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả nhuận tràng thông tiện của thanh long:

Mỗi người chỉ nên dùng tối đa 1 quả mỗi ngày, nếu ăn nhiều quá, thanh long tính mát dễ làm tổn thương tỳ vị, dẫn đến đầy hơi, lạnh bụng.

Nên ăn vào giữa buổi sáng hoặc buổi chiều, khi bụng không quá no cũng không quá đói. Không nên ăn vào tối muộn do thanh long có lượng nước dồi dào, lại có tính hàn, ăn quá muộn dễ gây ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa, tiểu đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Người có thể trạng hư hàn, chân tay lạnh, sợ gió, sợ lạnh, hay đầy bụng, chậm tiêu… dù có táo bón cũng không nên ăn thanh long.

Khi ăn thanh long, nên hạn chế ăn cùng các thực phẩm có tính hàn lương khác, đề phòng ăn quá nhiều thực phẩm hàn lương sẽ ảnh hưởng không tốt đến chức năng tiêu hóa.

Khi có táo bón, cần xem xét kỹ nguyên nhân, chỉ dùng thanh long để hỗ trợ trong trường hợp táo bón do tân dịch khô kiệt.

Phụ nữ đang trong kỳ kinh nên hạn chế ăn thanh long, đề phòng hàn ngưng huyết ứ ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt.

Mùa thu táo, ngoài sử dụng thanh long, nhiều loại hoa quả có tác dụng bổ phế, sinh tân dịch như lê, táo, na, cam, quýt… cũng có tác dụng hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón. Bên cạnh đó, uống đủ nước, ăn thêm rau xanh, vận động nhẹ nhàng cũng là các bí kíp hay, giúp đẩy lùi tình trạng này.