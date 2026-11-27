Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Lộc Nguyễn Hồng Đại trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Xuân, Chi bộ ấp Phước Hòa.

Lãnh đạo xã Thạnh Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đợt 7/11, xã Thạnh Lộc trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi đảng viên và gia đình, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, động lực để thế hệ trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.