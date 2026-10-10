Thạnh Lộc khánh thành cầu Kênh 6 trị giá 632 triệu đồng

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Kênh 6, xã Thạnh Lộc.

Ngày 10/10, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân tỉnh An Giang và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức khánh thành, đưa cầu Kênh 6 vào sử dụng. Công trình thuộc các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2027 của tỉnh, được triển khai xây dựng từ ngày 19/6 đến 30/7/2026.

Cầu Kênh 6 có tổng kinh phí 632 triệu đồng, do Hội Nông dân tỉnh An Giang và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh vận động tài trợ từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long Chi nhánh Rạch Giá, đoàn bác sĩ Tâm Việt, gia đình bà Nguyễn Kim Thu, Nhóm thiện nguyện Từ Bi có Bảy (TP. Hồ Chí Minh) và Hội Thiện nguyện Trẻ em Việt Nam - CVBF Canada.

Đại biểu và người dân tham quan cầu Kênh 6.

Trong quá trình xây dựng, lực lượng vũ trang, chính quyền và người dân địa phương đóng góp hơn 200 ngày công lao động, chung sức đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công trình hoàn thành theo kế hoạch.