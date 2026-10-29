Thanh Liệt quyết liệt giải phóng mặt bằng, khơi thông điểm nghẽn giao thông phía nam Thủ đô

Công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực thúc đẩy tiến độ dự án thi công đường 70 diễn ra thuận lợi. Hình ảnh chụp chiều 29/10/2026. (Ảnh KIM CƯƠNG)

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định tiến độ các dự án hạ tầng, phường Thanh Liệt (Hà Nội) đang tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, công khai, minh bạch chính sách và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án đường 70 (đường Phan Trọng Tuệ).

Hoàn thành giải phóng mặt bằng nút giao trọng điểm

Giải phóng mặt bằng cho thi công dự án là vấn đề gây kéo dài thời gian với đa số dự án xây dựng hạ tầng giao thông. Nhận sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố Hà Nội, phường Thanh Liệt đã quyết liệt dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường 70. (Ảnh KIM CƯƠNG)

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội sau kiểm tra thực địa, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt đã tập trung nguồn lực, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án nút giao giữa tuyến đường số 01 thuộc dự án đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70.

Theo Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 10/5/2026, tổng diện tích giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn phường là 30.989,1m², trong đó 20.115m² đã được giải phóng từ năm 2017; diện tích còn lại phải thu hồi là 10.874,1m², liên quan 55 gia đình, cá nhân và tổ chức.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, ngày 7/5/2026, phường Thanh Liệt hoàn thành 100% khối lượng giải phóng mặt bằng dự án nút giao trên địa bàn, bàn giao mặt bằng sạch cùng đầy đủ hồ sơ cho chủ đầu tư phục vụ thi công. Kết quả này góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tạo tiền đề triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm khu vực phía nam Thủ đô.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Trương Hồng Quân, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng phường Thanh Liệt, cho biết: “Ngay khi nhận chỉ đạo của Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố, Ban đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể kiểm đếm, công khai minh bạch từng phương án bồi thường. Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng nút giao thông đường số 01 đúng tiến độ không chỉ tạo bước đà quan trọng giải tỏa điểm nghẽn giao thông mà còn thể hiện sự đồng thuận cao của nhân dân đối với các chủ trương phát triển hạ tầng của Thành phố”.

Dồn lực triển khai Dự án thành phần 1.2

Có mặt bằng sạch thi công, đơn vị thi công có điều kiện tăng tốc tiến độ dự án nhằm sớm đưa tuyến đường vào hoạt động. (Ảnh KIM CƯƠNG)

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng nút giao, phường Thanh Liệt tiếp tục tập trung thực hiện Dự án thành phần 1.2, gồm bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật để xây dựng tuyến đường 70 đoạn Hà Đông-Văn Điển-nút giao Tứ Hiệp.

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn phường 83.397,8m², liên quan 460 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Trong đó, đất ở 13.100m², liên quan 190 hộ; đất nông nghiệp 14.860m², liên quan 199 hộ; đất của các cơ quan, tổ chức 9.200m², liên quan 10 đơn vị; đất giao thông và đất công do Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt quản lý là 46.237,8m². Ngoài ra, khoảng 700 đến 1.000 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án cần được rà soát, kiểm kê và di dời.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng phường thành lập 4 tổ công tác chuyên trách, tổ chức công khai chủ trương, hồ sơ pháp lý và thu thập hồ sơ đất đai, tài sản phục vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Theo báo cáo đến ngày 8/10/2026, phường đã hoàn thiện dự thảo phương án bồi thường đất nông nghiệp cho 150/199 hộ, với tổng kinh phí khoảng 7,85 tỷ đồng. Đối với 49 hộ còn lại, các tổ công tác đã hoàn chỉnh kê khai, kiểm đếm và công khai dự thảo phương án đến ngày 15/10/2026. Trong lĩnh vực đất ở, địa phương đã điều tra, kê khai, kiểm đếm được 180/190 hộ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác kê khai trước ngày 15/10/2026.

Công tác di dời mồ mả được triển khai thông qua hệ thống loa truyền thanh và các cuộc họp trực tiếp với các gia đình tại nghĩa trang Yên Xá. Đến thời điểm báo cáo, phường đã kê khai, kiểm đếm 350 ngôi mộ có chủ; còn khoảng 50 ngôi mộ có chủ chưa kê khai do các hộ ở xa và gần 200 ngôi mộ vô chủ cần tiếp tục rà soát.

Chủ động tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi người dân

Bằng quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành thành phố Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường 70 được kỳ vọng sớm hoàn thành, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, khơi thông các điểm nghẽn và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía nam Thủ đô. (Ảnh KIM CƯƠNG)

Quá trình triển khai dự án vẫn gặp khó khăn do hồ sơ đo đạc kỹ thuật chưa được bàn giao đầy đủ; kinh phí giải phóng mặt bằng chưa được phê duyệt; quỹ đất phục vụ di dời mồ mả còn thiếu. Đáng chú ý, khoảng 400 ngôi mộ có chủ trong phạm vi dự án có nguyện vọng được bố trí nơi di dời ngay tại địa phương để thuận tiện thăm nom, trong khi phường chưa có quỹ đất phù hợp.

Trong công tác kiểm đếm đất ở, còn 10 hộ chưa đồng tình phối hợp điều tra, kiểm đếm. Trước thực tế này, phường Thanh Liệt xác định tiếp tục kiên trì tuyên truyền, đối thoại, giải thích chính sách, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền địa phương.

Ông Trương Hồng Quân, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng phường Thanh Liệt, nhấn mạnh: “Đối với 10 hộ dân đất ở chưa phối hợp, Ban sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và Tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích rõ các cơ chế, chính sách bồi thường hỗ trợ của Nhà nước nhằm tạo sự thống nhất cao. Đồng thời, chúng tôi đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân phường báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các sở, ngành tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục hành chính và quỹ đất”.

"Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm phê duyệt chi phí giải phóng mặt bằng, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ liên quan. Địa phương cũng đề xuất cho phép mở rộng nghĩa trang Gò Dài và nghĩa trang Gò Gà để đáp ứng nhu cầu di dời mồ mả; đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân xã Đại Thanh chỉ đạo đơn vị đo đạc khẩn trương hoàn thiện, bàn giao đầy đủ hồ sơ hiện trạng sử dụng đất và tài sản trên đất" ông Trương Hồng Quân cho biết thêm.

Thực tiễn tại phường Thanh Liệt cho thấy, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành và sự đồng thuận của người dân. Công khai, minh bạch chính sách, tăng cường đối thoại, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, kinh phí, quỹ đất là những yếu tố quan trọng quyết định tiến độ dự án.