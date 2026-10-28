Thanh Liệt cưỡng chế các công trình vi phạm đất đai tại đồng Gò Gủ

Dự và chỉ đạo có Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bùi Huy Hoàng; Phó Chủ tịch UBND phường Trình Quốc Thắng; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường và hệ thống chính trị cơ sở Tổ dân phố Triều Khúc.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Trình Quốc Thắng đọc Quyết định cưỡng chế. Ảnh: PV

Theo kế hoạch giai đoạn 1, phường Thanh Liệt xử lý cưỡng chế 20 hộ vi phạm với tổng diện tích 1.684,65m². Để thực hiện nhiệm vụ, UBND phường huy động các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, đồng thời bố trí 2 máy xúc tháo dỡ các công trình vi phạm theo phương án phê duyệt.

Tại buổi cưỡng chế, các lực lượng đã triển khai nhiệm vụ đồng bộ. Công tác tháo dỡ diễn ra đúng kế hoạch, dưới sự chỉ đạo, giám sát của lực lượng chức năng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự và an toàn khu vực.

Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Bùi Huy Hoàng (bìa phải) chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: PV

Song song với việc tháo dỡ, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành quyết định của cơ quan thẩm quyền, nâng cao nhận thức trong việc sử dụng đất đúng mục đích, không tự ý xây dựng trái phép.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt Bùi Huy Hoàng nhấn mạnh: Việc cưỡng chế tại đồng Gò Gủ nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy. Phường kiên quyết xử lý dứt điểm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, không để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh mới.

Một số hình ảnh cưỡng chế tại hiện trường. Ảnh: PV

Quá trình triển khai bảo đảm phân công rõ nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự, đồng thời chú trọng vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, trật tự và phát triển.