Ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ - Bộ Nội vụ (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y học Thể thao Việt Nam cho TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng

Chiều 8.11, tại TP.HCM, Hội Y học Thể thao Việt Nam tổ chức lễ công bố thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y học Thể thao Việt Nam; đồng thời công bố, trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và kiện toàn bộ máy tổ chức.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của Hội Y học Thể thao Việt Nam về việc thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y học Thể thao Việt Nam, trực thuộc Hội Y học Thể thao Việt Nam. Viện có trụ sở tại Hà Nội, phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

Hội Y học Thể thao Việt Nam cũng công bố quyết định bổ nhiệm TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Y học Thể thao Việt Nam, kiêm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y học Thể thao Việt Nam.

Nghi thức trao bổ nhiệm các Phó Viện trưởng

Các Phó Viện trưởng được bổ nhiệm gồm: ông Đinh Văn Mạnh, ông Đặng Văn Xuyên, ông Võ Danh Hải, ông Hoàng Thế Phong, bà Trần Kim Tuyến, ông Bùi Ngọc và ông Dương Hoàng Linh.

Dịp này, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y học Thể thao Việt Nam công bố các quyết định phân công, bổ nhiệm một số vị trí kiêm nhiệm trong bộ máy điều hành.

Theo đó, ông Hoàng Thế Phong giữ chức Chánh Văn phòng Viện; bà Trần Kim Tuyến giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; ông Đinh Văn Mạnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đạo đức; ông Dương Hoàng Linh giữ chức Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế; ông Bùi Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Cùng với việc thành lập Viện, Phân viện phía Nam tại TP.HCM cũng được công bố thành lập. Trụ sở chính của Phân viện đặt tại số 106/4 đường Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM; địa chỉ hoạt động tại số 90/15 Lê Thị Ánh, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM. Ông Đinh Văn Mạnh được bổ nhiệm phụ trách Phân viện phía Nam.

Ông Đinh Văn Mạnh (bên phải) được bổ nhiệm phụ trách Phân viện phía Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ (Bộ Nội vụ) cho biết, Hội Y học Thể thao Việt Nam sau gần 1 năm thành lập và hoạt động đã từng bước kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên và mở rộng các hoạt động chuyên môn.

Việc thành lập Viện là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Hội, tạo thêm một đơn vị chuyên sâu về nghiên cứu và đào tạo y học thể thao.

Ông Tạ Tấn cho biết, để triển khai hoạt động, Hội đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Viện và được Bộ Nội vụ chấp thuận về chủ trương. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Viện theo quy định.

Ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ phát biểu

Đại diện Bộ Nội vụ đề nghị Hội và Viện tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện bộ máy nhân sự, xây dựng các phòng, ban chuyên môn và triển khai hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ đã được phê duyệt. Đối với Phân viện phía Nam, cần thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan để bảo đảm hoạt động theo quy định.

Ông Tạ Tấn cũng kỳ vọng Viện sẽ phát huy vai trò chuyên môn, tập hợp đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ để đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và phổ biến kiến thức y học thể thao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ và định hướng hoạt động, TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Y học Thể thao Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y học Thể thao Việt Nam, cho biết ông nhận thức rõ trách nhiệm của mình và tập thể lãnh đạo Viện trong việc xây dựng, phát triển đơn vị.

Theo TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, sự ra đời của Viện xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của nền thể thao Việt Nam trong giai đoạn hội nhập, khi khoa học và công nghệ ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với công tác huấn luyện, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe vận động viên.

Chủ tịch Hội Y học Thể thao Việt Nam kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y học Thể thao Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ và định hướng hoạt động thời gian tới

“Để vươn tới những thành tích cao hơn, thể thao thành tích cao không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm thực tiễn đơn thuần, mà cần được xây dựng trên nền tảng khoa học thực chứng và công nghệ hiện đại”, TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Trong giai đoạn đầu hoạt động, Viện xác định ba định hướng trọng tâm. Trước hết là chuẩn hóa và đẩy mạnh ứng dụng y học thực chứng trong chẩn đoán, điều trị chấn thương, phục hồi chức năng và kiểm soát y sinh học cho vận động viên.

Viện hướng đến xây dựng các quy chuẩn, phác đồ chuyên môn dựa trên dữ liệu lâm sàng và cơ sở khoa học, qua đó hỗ trợ quá trình hồi phục, hạn chế nguy cơ tái chấn thương và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người tập luyện, thi đấu thể thao.

Định hướng thứ hai là tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học vận động trong huấn luyện. Các lĩnh vực được chú trọng gồm sinh cơ học, sinh lý học tập luyện, tâm lý học thể thao và dinh dưỡng chuyên biệt theo từng môn thi đấu.

Viện sẽ phối hợp với các huấn luyện viên, đội tuyển thể thao để nghiên cứu đặc điểm thể chất, khả năng vận động, từ đó hỗ trợ xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp với từng đối tượng.

Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y học Thể thao Việt Nam

Định hướng thứ ba là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong huấn luyện và quản lý dữ liệu vận động viên. Theo kế hoạch, Viện sẽ nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe, hiệu suất vận động; ứng dụng hệ thống cảm biến thông minh và trí tuệ nhân tạo trong phân tích chuyển động, dự báo nguy cơ chấn thương, đánh giá tải trọng tập luyện.

Để thực hiện các định hướng trên, lãnh đạo Viện cam kết xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, minh bạch, đề cao liêm chính học thuật và tinh thần cống hiến; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ VHTTDL, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, các trường đại học, bệnh viện và liên đoàn thể thao trong và ngoài nước.