Thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng có tên tiếng Anh là Da Nang Institute for Socio - Economic Development, tên viết tắt là DISED. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Tài chính.

Viện có chức năng nghiên cứu, tư vấn và phản biện các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội; tham gia các hoạt động liên kết vùng; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, thực hiện hợp tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, tư vấn đấu thầu theo quy định của pháp luật. Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và các dịch vụ khác phù hợp với chức năng theo quy định của pháp luật.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/11/2026.

UBND thành phố cũng ban hành Quyết định số 4711/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.

Các phòng, đơn vị thuộc viện gồm: Văn phòng; Phòng Nghiên cứu và quản lý khoa học, đổi mới sáng tạo; Phòng Nghiên cứu Kinh tế và thể chế phát triển; Phòng Nghiên cứu Xã hội, môi trường, đô thị và nông thôn; Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp. Đơn vị trực thuộc là Trung tâm Tư vấn - Nghiên cứu Phát triển miền Trung, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.