Thành lập Viện Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Thái Nguyên

Các đại biểu dự Lễ công bố.

Dự Lễ công bố có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, đại diện các sở, ngành, bệnh viện trong và ngoài tỉnh.

Theo dự báo của Cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Việt Nam sẽ chính thức bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2034, đặt ra yêu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi toàn diện và lâu dài.

Việc thành lập Viện là bước đi cụ thể của Nhà trường nhằm đồng hành cùng tỉnh thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất chúc mừng Viện Nghiên cứu, đào tạo và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên chúc mừng Viện Nghiên cứu, đào tạo và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Viện tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: nghiên cứu khoa học lão khoa, đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Các dịch vụ dự kiến bao gồm: tư vấn, sàng lọc, quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng, chăm sóc dinh dưỡng và tinh thần. Những hoạt động này được triển khai linh hoạt tại Viện, cộng đồng và tại nhà, kết hợp giữa y học cổ truyền với y học hiện đại.

Cùng với đó, Viện sẽ từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, theo dõi một số chỉ số sức khỏe từ xa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cảnh báo sớm nguy cơ bệnh tật, nhằm giúp người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, miền núi dễ tiếp cận dịch vụ hơn.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên trao Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu, đào tạo và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho Viện trưởng.

Tại Hội thảo quốc tế "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong kỷ nguyên công nghệ số", các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ như: Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đọc phim X-quang, trò chơi phục hồi chức năng nhận thức, hệ thống quản lý tích hợp dữ liệu y tế, quản trị bệnh viện thông minh, mô hình dưỡng lão trong kỷ nguyên số.

Hội thảo cũng công bố kết quả một nghiên cứu với 240 người bệnh đái tháo đường típ 2 trên địa bàn tỉnh. Sau 6 tháng, 71,7% người bệnh ở nhóm sử dụng phần mềm tự quản lý chăm sóc trên điện thoại có đường huyết lúc đói đạt mục tiêu điều trị, trong khi ở nhóm chăm sóc thông thường là 42,5%.