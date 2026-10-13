Chiều 13-10, Hội đồng Trẻ em tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất. Đến dự có đồng chí Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; anh Huỳnh Hữu Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang và anh Huỳnh Hữu Phúc trao chứng nhận và quà cho thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu trao chứng nhận và quà cho thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.

Tại kỳ họp, Tỉnh đoàn đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Trẻ em tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 với 79 thành viên. Theo đó, Hội đồng Trẻ em là mô hình nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em, đại diện cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, thông qua các kỳ họp để bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cấp, ngành về những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Đồng chí Phạm Thị Xuân Trang phát biểu tại kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh Khánh Hòa nêu ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp.

Tại đây, các đại biểu là thành viên Hội đồng Trẻ em đã thảo luận, trao đổi xoay quanh chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”. Nhiều ý kiến, giải pháp được các đại biểu trẻ em đưa ra, kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường những giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em như: Phòng ngừa các nguy cơ trên Internet và mạng xã hội; bảo vệ thông tin cá nhân; phòng, chống bắt nạt trực tuyến và các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn; khai thác hiệu quả công nghệ phục vụ học tập, sáng tạo, giao lưu, kết nối và phát triển các kỹ năng cần thiết... Lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp, tiếp thu các kiến nghị của các thành viên Hội đồng Trẻ em.

Đại diện Công an tỉnh giải đáp thắc mắc, kiến nghị của thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng Trẻ em tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Xuân Trang nhấn mạnh, Thường trực HĐND tỉnh xác định việc lắng nghe ý kiến của trẻ em là một nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Thông qua Hội đồng Trẻ em, HĐND tỉnh có thêm kênh thông tin để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ em; có cơ sở để xem xét, giám sát và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề chính đáng, phù hợp với quy định và thực tiễn của địa phương.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu, xem xét giải quyết các kiến nghị chính đáng của trẻ em, những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét và có thông tin phản hồi để các em biết kết quả. Trong quá trình xây dựng, triển khai các chương trình, chính sách, kế hoạch có liên quan trực tiếp đến trẻ em cần quan tâm tham vấn ý kiến trẻ em phù hợp với lứa tuổi và khả năng nhận thức... Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để Hội đồng Trẻ em hoạt động thuận lợi; tạo cơ hội để các em được suy nghĩ, được thảo luận, tranh luận, đề xuất và tham gia giải quyết những vấn đề phù hợp với lứa tuổi của mình...