UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định cho phép thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm trên cơ sở Trường THPT Đoàn Thị Điểm đang hoạt động. Ảnh: Trường THPT Đoàn Thị Điểm

Ngày 20/11, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) và THPT Đoàn Thị Điểm trên cơ sở Trường THPT Đoàn Thị Điểm đang hoạt động.

Trường hoạt động theo loại hình tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống trường phổ thông có nhiều cấp học của Hà Nội, đặt trụ sở tại phố Nguyễn Đình Tứ, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội.

Trường được sử dụng con dấu riêng, mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo quy định và chịu sự quản lý nhà nước, chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trường mới kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, bộ máy tổ chức, tài chính và tài sản của Trường THPT Đoàn Thị Điểm. Trong 30 ngày kể từ ngày được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động giáo dục, Trường THPT Đoàn Thị Điểm phải chuyển giao toàn bộ tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, người lao động, học sinh sang trường mới, đồng thời hủy con dấu và giải thể theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra điều kiện hoạt động giáo dục, quyết định cho phép hoạt động giáo dục và phối hợp với UBND phường Đông Ngạc quản lý nhà trường.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trường THPT Đoàn Thị Điểm tự hào là trường học mang tên Hồng Hà Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm (bà sinh năm 1705, tại làng Giai Phạm, huyện Văn Giang, xứ Kinh Bắc - nay là xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên). Được thành lập năm 2008, trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Đoàn Thị Điểm đã khẳng định vị thế là một trong những trường THPT ngoài công lập uy tín tại Hà Nội, được phụ huynh tin tưởng không chỉ bởi chất lượng học tập mà còn bởi môi trường học đường kỷ cương, nhân văn và truyền cảm hứng.

Nhiều học sinh đã trưởng thành từ mái trường Đoàn Thị Điểm, bay cao, vươn xa lập nghiệp; nhiều học sinh đã trở thành giáo viên, bác sĩ, kĩ sư giỏi trong các lĩnh vực; nhiều học sinh đã lựa chọn du học và trở về phục vụ, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại và hội nhập quốc tế, trường Đoàn Thị Điểm chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, mở rộng các chương trình đào tạo và tích hợp các yếu tố giáo dục toàn cầu, đồng thời vẫn giữ vững bản sắc truyền thống. Nhà trường không chạy theo thành tích ngắn hạn, mà kiên định với mục tiêu đào tạo những học sinh có nền tảng học thuật vững chắc - tư duy mở - bản lĩnh hội nhập và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Chương trình giáo dục THPT Đoàn Thị Điểm được thiết kế đa dạng và linh hoạt, kết hợp chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các chương trình học thuật chuyên sâu và định hướng quốc tế như Cambridge, các lộ trình tăng cường Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Toán bằng tiếng Anh, Công nghệ thông tin (IT), cùng các lớp Quốc tế (E0) và chương trình AP theo định hướng giáo dục Hoa Kỳ đáp ứng năng lực cá nhân và định hướng hội nhập của mỗi học sinh.

Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại, với không gian học tập xanh, hệ thống phòng học, phòng chức năng, thư viện, khu thể thao và khu trải nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh phát triển hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và cảm xúc.