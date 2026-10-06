Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam, phân hiệu 2

Trao quyết định thành lập Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Sự ra đời của Phân hiệu 2 đánh dấu bước phát triển mới của mô hình giáo dục đặc thù trong Quân đội. Nhà trường không chỉ trang bị kiến thức văn hóa mà còn chú trọng giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, thể chất và kỹ năng sống, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có tố chất, tạo nguồn cán bộ cho Quân đội và địa phương.

Năm học 2026 - 2027, Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam tuyển sinh 160 học sinh, gồm lớp 6 và lớp 10, ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi…

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phân hiệu 2 nhanh chóng xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật; môi trường giáo dục quân sự lành mạnh, an toàn, thân thiện. Nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đặc biệt, công tác quản lý, giáo dục và chăm sóc học sinh phải được đặt trên nền tảng của tình thương và trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với địa phương, nhất là trong chăm lo, giáo dục học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng căn cứ cách mạng.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Với 160 học sinh, năm học 2026–2027 mở ra hành trình đầu tiên của Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Từ môi trường này, những kiến thức, kỷ luật và truyền thống được vun đắp hôm nay sẽ là nền tảng để các em trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho gia đình, quê hương và Tổ quốc.

Trường Thiếu sinh quân miền Nam, Phân hiệu 2 tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Em Nguyễn Phương Thảo, lớp 10A1, đại đội 5, Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam chia sẻ, ở mái trường này, chúng em được học tập văn hóa, huấn luyện chính trị, quân sự, rèn luyện thể chất và tác phong của người chiến sĩ. Ngoài việc học văn hóa, giờ đây cuộc sống của em gắn liền với nề nếp, kỷ luật của Quân đội. Chúng em luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, sinh hoạt, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Học sinh lớp 6, Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam ngày đầu nhập học. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Để đón lứa học sinh đầu tiên, những ngày qua, Quân khu 9 chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xây dựng, nâng cấp hoàn thiện cơ sở vật chất, doanh trại, trang thiết bị dạy học, chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo đảm điều kiện cần thiết cho năm học mới.