Thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Đại học Huế

Ngày 16-10, Đại học Huế tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế, đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Tham dự buổi lễ có GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế trao Quyết định thành lập và bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ.

Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 1739/QĐ-ĐHH ngày 29-9-2026 của Giám đốc Đại học Huế, trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đại học Huế.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế theo Quyết định số 1799/QĐ-ĐHH ngày 5-10-2026, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Nhà trường định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ ô tô điện, năng lượng xanh, công nghệ số và truyền thông đa phương tiện. Việc thành lập trường nhằm phát huy thế mạnh đào tạo liên ngành, tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với nhu cầu của thị trường lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, nhấn mạnh việc thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đại học Huế, thể hiện quyết tâm đổi mới mô hình tổ chức, tái cấu trúc nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước.

Theo GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị tiền thân không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức mà còn tạo điều kiện kết nối nguồn lực, phát huy thế mạnh chuyên môn, tăng cường tính liên ngành và mở ra không gian phát triển mới cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác.

Trước yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, Quyền Giám đốc Đại học Huế đề nghị nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; xác lập định hướng phát triển có trọng tâm, trọng điểm, lấy chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu làm nền tảng.

Nhà trường cần chú trọng phát triển các lĩnh vực có tiềm năng như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn, điện - điện tử, điều khiển và tự động hóa; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, đối tác quốc tế.

Đại học Huế sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, đổi mới phương thức quản trị đại học, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy hiệu quả các nguồn lực, hướng đến xây dựng Trường Kỹ thuật và Công nghệ trở thành cơ sở đào tạo có uy tín, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch cảm ơn lãnh đạo Đại học Huế đã tin tưởng giao trọng trách, đồng thời khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với bản thân và tập thể lãnh đạo nhà trường.

Trong thời gian tới, trường tiếp tục phát huy mô hình đào tạo 4-4-2, lấy kiến thức làm nền tảng, kỹ năng làm sức mạnh, sáng tạo làm động lực và trách nhiệm làm giá trị; chú trọng nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác và chuyển giao công nghệ.

Nhà trường cũng sẽ tăng cường kết nối với doanh nghiệp, gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn, từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, liên ngành và hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín trong nước và quốc tế.