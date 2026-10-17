Thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Đại học Huế công bố thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ, mở rộng định hướng đào tạo liên ngành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Sáng 16/10, Đại học Huế (ĐH Huế) đã công bố thành lập Trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ, mở ra hướng phát triển mới trong đào tạo liên ngành, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Huế, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Tái cấu trúc nguồn lực, mở rộng không gian phát triển

Buổi lễ có sự tham dự của GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa; ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Đại học Huế và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế trao Quyết định thành lập và bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ

Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 1739/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2026 của Giám đốc Đại học Huế, trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đại học Huế.

GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế theo Quyết định số 1799/QĐ-ĐHH ngày 5/10/2026, với thời hạn 5 năm.

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, khẳng định việc thành lập trường là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới mô hình tổ chức, tái cấu trúc nguồn lực và nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học trong những lĩnh vực chiến lược.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại buổi lễ

Việc sáp nhập các đơn vị tiền thân không chỉ hướng đến tinh gọn tổ chức mà còn tạo điều kiện kết nối nguồn lực, phát huy thế mạnh chuyên môn, tăng cường tính liên ngành và mở rộng cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế định hướng đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ ô tô điện, năng lượng xanh, công nghệ số và truyền thông đa phương tiện.

Theo định hướng của lãnh đạo Đại học Huế, nhà trường cần sớm ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, xác lập chiến lược phát triển có trọng tâm, lấy chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu làm nền tảng. Các lĩnh vực như khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn, điện - điện tử, điều khiển và tự động hóa cần được quan tâm phát triển phù hợp với thế mạnh và nguồn lực thực tế.

Đáng chú ý, công tác nghiên cứu khoa học cần gắn chặt hơn với đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và nhu cầu thực tiễn. Việc tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế sẽ tạo điều kiện để kết nối tri thức với sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu và nâng cao khả năng thích ứng của người học trước yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường lao động.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, đổi mới quản trị đại học, đẩy mạnh chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả các nguồn lực là những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, có năng lực cạnh tranh và hội nhập.

Gắn đào tạo với thực tiễn, hướng đến phát triển bền vững

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Đại học Huế, đồng thời khẳng định trọng trách mới vừa là niềm vinh dự, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với tập thể lãnh đạo và toàn trường.

PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế phát biểu nhận nhiệm vụ

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy mô hình đào tạo 4-4-2, lấy kiến thức làm nền tảng, kỹ năng làm sức mạnh, sáng tạo làm động lực và trách nhiệm làm giá trị. Trọng tâm là nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, hợp tác và chuyển giao công nghệ; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp, gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn.

Đại học Huế cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong quá trình phát triển, hướng đến xây dựng cơ sở đào tạo có uy tín, đóng góp thiết thực cho kinh tế - xã hội thành phố Huế, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Sự ra đời của Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế sẽ phát huy ý nghĩa lâu dài khi quá trình tái cấu trúc tổ chức đi cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra những kết quả nghiên cứu có giá trị ứng dụng và mở rộng hợp tác thực chất. Đây cũng là nền tảng để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên tri thức, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững./.