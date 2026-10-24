Thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, có tư cách pháp nhân, con dấu và trụ sở riêng, được mở tài khoản giao dịch theo quy định của pháp luật.Trụ sở làm việc đặt tại số 56 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê.

Công tác bàn giao nhân sự, tài chính và tài sản của các trung tâm phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/10/2026. Đơn vị chính thức đi vào hoạt động theo tên gọi mới từ ngày 1/11/2026.

UBND thành phố cũng ban hành Quyết định số 4742/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc theo quy định, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Về cơ cấu tổ chức, giám đốc và các phó giám đốc do Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các đơn vị trực thuộc gồm không quá 2 phòng chuyên môn và 2 chi nhánh trợ giúp pháp lý. Các chức danh nghề nghiệp bao gồm trợ giúp viên pháp lý, viên chức hỗ trợ nghiệp vụ và người lao động.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo quá trình tiếp nhận, bàn giao nhằm bảo đảm hoạt động chuyên môn diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Quyết định này đồng thời thay thế Quyết định số 325/QĐ-UBND và Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 21/1/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 và số 2.