Thành lập Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng

Hoạt động nghệ thuật tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: DANANG ART FAIR

Theo quyết định, Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của sở. Đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động sự nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa và bảo tàng trên địa bàn thành phố; trực tiếp quản lý, bảo vệ, khai thác, tuyên truyền và phát huy giá trị các di tích, thiết chế bảo tàng, công trình văn hóa được giao; thực hiện các hoạt động dịch vụ theo quy định pháp luật.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc bàn giao, tiếp nhận nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ liên quan giữa hai đơn vị. Công tác bàn giao hoàn thành trước ngày 30/10/2026, bảo đảm hoạt động liên tục, không làm gián đoạn nhiệm vụ chuyên môn.

Trong thời gian chuyển tiếp, trung tâm kế thừa toàn bộ nhiệm vụ được giao của hai đơn vị trước khi hợp nhất, cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, thay thế hai quyết định thành lập Bảo tàng Đà Nẵng và Ban Quản lý di tích và danh thắng thành phố Đà Nẵng ban hành tháng 9/2025.