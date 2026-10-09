Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Bảo tàng Đà Nẵng và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng thành phố Đà Nẵng.

Thành lập Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Bảo tàng Đà Nẵng và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng thành phố Đà Nẵng

Theo quyết định, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động sự nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa và bảo tàng; trực tiếp quản lý, bảo vệ, khai thác, tuyên truyền và phát huy giá trị các di tích, thiết chế bảo tàng, công trình văn hóa được giao quản lý.

Đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở hoạt động theo quy định. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Trung tâm do UBND thành phố quyết định.

Theo quyết định, việc bàn giao, tiếp nhận nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan giữa Bảo tàng Đà Nẵng và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng thành phố phải hoàn thành trước ngày 30.10.2026.

Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.11.2026.