Thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng kế thừa, thực hiện chức năng huấn luyện và đào tạo vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục - thể thao thành phố Đà Nẵng trước đây. Ảnh: THÀNH DANH

Theo quyết định, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

Trung tâm có chức năng tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện vận động viên; tổ chức tập luyện, biểu diễn và thi đấu thể thao; phối hợp hướng dẫn phong trào thể dục - thể thao quần chúng; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Trung tâm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức học tập văn hóa, giáo dục đạo đức, chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị chấn thương cho vận động viên; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên và vận động viên theo quy định.

Đồng thời, đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức biểu diễn, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ứng dụng khoa học - công nghệ, y học thể thao phục vụ huấn luyện; phối hợp nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo và nâng cao thành tích thể thao.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ tổ chức các giải đấu phong trào phục vụ nhu cầu vui chơi, thi đấu của người dân. Ảnh: THÀNH DANH

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đà Nẵng chính thức hoạt động từ ngày 1/11, chịu trách nhiệm kế thừa và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao của hai đơn vị.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc và 6 phòng chức năng, nghiệp vụ. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phê duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng thuộc trung tâm; chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị theo quy định.