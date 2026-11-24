Ngày 23/11, tại trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Điện ảnh, trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC và Công ty Cổ phần Cineplus về việc phối hợp xây dựng và vận hành thí điểm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Sân khấu – Điện ảnh số.

Tham dự buổi Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, có ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh; bà Nguyễn Thị Mai Anh – Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; ông Chu Tiến Đạt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC; ông Hà Anh Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cineplus; ông Lê Thanh Lịch – Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Giám hiệu trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, cùng đại diện các đơn vị và các khoa, phòng, trung tâm của Nhà trường.

Đưa công nghệ số vào đào tạo nghệ thuật

Sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm điện ảnh, truyền hình. Những công nghệ như phim trường số, kỹ xảo hình ảnh, ghi hình chuyển động và thực tế mở rộng (XR) ngày càng được ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Trước những thay đổi này, sinh viên các ngành nghệ thuật cần được trang bị thêm kỹ năng công nghệ, khả năng sáng tạo nội dung số và trải nghiệm quy trình sản xuất hiện đại, bên cạnh kiến thức chuyên môn.

Theo biên bản ghi nhớ, Trung tâm được xây dựng theo mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Trong đó, Cục Điện ảnh định hướng, kết nối chính sách và hỗ trợ phát triển; trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội là đơn vị chủ quản, phụ trách chuyên môn và vận hành Trung tâm. Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC tham gia đào tạo, sản xuất, truyền thông và hạ tầng công nghệ số; Công ty Cổ phần Cineplus phối hợp về quy trình sản xuất phim trên môi trường số và ứng dụng công nghệ điện ảnh hiện đại.

Trung tâm dự kiến triển khai các hoạt động như bồi dưỡng năng lực số, tập huấn ứng dụng AI, sản xuất phim ngắn, phim hoạt hình, sản phẩm hậu kỳ, biểu diễn trực tuyến và nội dung số. Các công nghệ phim trường số, kỹ xảo hình ảnh, ghi hình chuyển động, thực tế mở rộng cũng sẽ được đưa vào hoạt động thực hành, thử nghiệm.

Ký hợp tác bốn bên.

Đại diện trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC ký Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương.

Sinh viên tham gia các dự án sản xuất thực tế

Mô hình tạo điều kiện để sinh viên tham gia các dự án sản xuất cùng đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp đối tác. Với các ngành điện ảnh và truyền hình, sinh viên có cơ hội tiếp cận quy trình sản xuất từ phát triển ý tưởng, xây dựng kịch bản, tiền kỳ, tổ chức sản xuất, ghi hình đến hậu kỳ và phát hành. Việc làm quen với phim trường số, kỹ xảo hình ảnh, hoạt hình 3D và công cụ AI giúp người học tiếp cận những phương thức sản xuất mới. Đối với lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội dung số, các hoạt động của Trung tâm hướng đến phát triển kỹ năng sản xuất, biên tập, hậu kỳ và phân phối sản phẩm trên nhiều nền tảng. Trong khi đó, sinh viên sân khấu và nghệ thuật biểu diễn có thêm cơ hội thử nghiệm các hình thức dàn dựng, trình diễn trực tuyến, kết hợp tư duy nghệ thuật với công nghệ hiện đại.

Đại diện các đơn vị trao đổi tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng và vận hành thí điểm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Sân khấu – Điện ảnh số.

Những dự án sản xuất thực tế mà sinh viên tham gia có thể được xem xét công nhận là đồ án, tác phẩm tốt nghiệp theo quy chế đào tạo của Nhà trường. Doanh nghiệp cũng tham gia hướng dẫn, đánh giá và thẩm định sản phẩm, góp phần gắn hoạt động đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động.

Bên cạnh bốn đơn vị ký kết, Trung tâm dự kiến mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức khác trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, công nghệ và công nghiệp văn hóa. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội tiếp xúc với chuyên gia, nghệ sĩ, nhà sản xuất và môi trường làm việc thực tế.

Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội sẽ bố trí không gian, trường quay, sân khấu, trang thiết bị hiện có cùng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ và sinh viên tham gia hoạt động của Trung tâm. Ngay trong giai đoạn thí điểm, các bên thống nhất định hướng thực hiện sản phẩm đầu tiên là phim giới thiệu trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội có ứng dụng AI. Sản phẩm này cũng là dịp để thử nghiệm quy trình phối hợp và khả năng ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nội dung.

Theo thỏa thuận, Trung tâm sẽ được triển khai thí điểm trong 12 tháng, kể từ ngày Nhà trường ban hành quyết định giao nhiệm vụ. Sau thời gian này, các bên sẽ đánh giá kết quả, hoàn thiện mô hình và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới tham gia Mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa quốc gia. Việc triển khai mô hình sẽ mở thêm không gian thực hành cho sinh viên, đồng thời đặt ra yêu cầu về khả năng thích ứng với công nghệ và sự thay đổi của môi trường sáng tạo, sản xuất nghệ thuật.

Ảnh: NTCC