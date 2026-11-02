Theo đó, thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DNIC - Da Nang Innovation Center) trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISC), Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng và Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng. DNIC chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/11.

Lãnh đạo Sở KH&CN trao quyết định bổ nhiệm lãnh DNIC.

Tại buổi lễ, Sở KH&CN Đà Nẵng cũng công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Toàn (Giám đốc DISSC) giữ chức Giám đốc DNIC; các ông, bà Võ Đức Anh, Đào Thị Thanh Thảo và Đặng Ngọc Minh giữ chức Phó Giám đốc DNIC. Đồng thời, công bố các quyết định liên quan công tác cán bộ, tiếp nhận viên chức và người lao động về công tác tại đơn vị mới.

Theo Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng, việc hợp nhất ba đơn vị chuyên môn thành DNIC đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, tập trung nguồn lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng đến nâng cao vị thế của thành phố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Để Trung tâm sớm ổn định và vận hành hiệu quả, ông Nguyễn Thanh Hồng yêu cầu tập trung củng cố đoàn kết nội bộ; thực hiện bàn giao, tiếp nhận chặt chẽ tài sản, tài chính và hồ sơ; khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế hoạt động, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành nhằm khắc phục những khó khăn do các trụ sở làm việc còn phân tán ở nhiều địa điểm.

Giám đốc DNIC Nguyễn Viết Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Bên cạnh nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, DNIC cần xác định rõ mục tiêu và giải pháp để góp phần đưa Đà Nẵng vào nhóm 3-5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII). Chủ động khai thác có hiệu quả các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ KH&CN, các đơn đặt hàng chuyên môn, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước cải thiện thu nhập cho viên chức, người lao động.

Theo Giám đốc DNIC Nguyễn Viết Toàn, việc thành lập DNIC trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị chuyên môn thuộc Sở KH&CN Đà Nẵng sẽ mở ra cơ hội kết nối, phát huy thế mạnh liên ngành, tập trung nguồn lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.