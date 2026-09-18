Thành lập Trung tâm Công nghệ Không gian Việt Nam - Italia

Thứ trưởng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Trần Trung Tính và Ông Marco Abbiati, Tham tán khoa học công nghệ, Đại sứ quán Ý tại Việt Nam chứng kiến sự ra đời của Trung tâm Công nghệ Không gian Việt - Italia. Ảnh: PTIT

Ngày 17/9 tại Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Tập đoàn Temix tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Công nghệ Không gian Việt Nam - Italia (VISTC). Hai bên đồng thời ký Biên bản ghi nhớ hợp tác lần thứ hai, mở rộng hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo chuyên sâu.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Temix thành lập trung tâm công nghệ không gian

Trung tâm Công nghệ Không gian Việt Nam - Italia đặt tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và được phát triển trên cơ sở Trung tâm Thiết kế Tiên tiến Temix mmWave Systems - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thành lập từ tháng 9/2025. Theo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, việc hình thành trung tâm mới tiếp tục mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và Temix trong nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ.

Temix là tập đoàn công nghệ của Italia hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông vệ tinh, quốc phòng và hàng không - vũ trụ. Doanh nghiệp này tham gia thiết kế, sản xuất các hệ thống truyền dẫn tín hiệu vô tuyến, thiết bị thông tin vệ tinh và các giải pháp chuyên dụng.

Nghiên cứu công nghệ phục vụ vệ tinh, máy bay và UAV

Trung tâm Công nghệ Không gian Việt Nam - Italia tập trung vào các lĩnh vực công nghệ không gian, hàng không - vũ trụ, viễn thông và điện tử hàng không. Các hướng nghiên cứu được công bố gồm thiết bị thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin liên lạc định nghĩa bằng phần mềm, hệ thống điện tử - máy tính và thiết bị vô tuyến phục vụ máy bay, phương tiện bay không người lái, vệ tinh và các nền tảng mặt đất.

Trung tâm được định hướng trở thành nền tảng nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời kết nối Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Temix với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia tại Việt Nam, Italia cùng các quốc gia khác.

Theo thông tin được công bố tại lễ thành lập, các sản phẩm công nghệ không gian sẽ được nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Trung tâm cũng hướng tới hoạt động hợp tác công nghiệp và phát triển sản phẩm từ các kết quả nghiên cứu.

Trung tâm Công nghệ Không gian Việt Nam - Italia hướng tới thu hút chuyên gia, nguồn lực quốc tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ không gian và hàng không - vũ trụ. Ảnh: PTIT

Đào tạo nhân lực công nghệ không gian

Bên cạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ, Trung tâm Công nghệ Không gian Việt Nam - Italia có chức năng đào tạo chuyên sâu, thu hút chuyên gia, kỹ sư, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu tham gia các dự án công nghệ.

Mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp được triển khai theo hướng gắn nghiên cứu với đào tạo và phát triển sản phẩm. Trung tâm là nơi các chuyên gia của Temix phối hợp với đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu của Việt Nam trong các hoạt động nghiên cứu và thiết kế công nghệ.

Việc thành lập Trung tâm Công nghệ Không gian Việt Nam - Italia diễn ra trong bối cảnh hàng không - vũ trụ thuộc nhóm công nghệ chiến lược được Việt Nam xác định, với các sản phẩm trong danh mục gồm vệ tinh, chùm vệ tinh quỹ đạo thấp quan sát Trái Đất, thiết bị bay không người lái và các hệ thống quản lý, phát hiện, giám sát và chế áp thiết bị bay không người lái.